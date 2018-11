Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Afacerilor Externe saluta agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. Acest acord marcheaza un moment semnificativ in procesul de negociere si deschide calea spre definirea unei relatii viitoare cat mai apropiate…

- Theresa May a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere lunga, detaliata si pasionala”, adaugand ca acordul „este cea mai buna versiune care a putut fi negociata”, scrie The Guardian, potrivit News.ro. „Decizia nu a fost luata usor. Cred cu tarie ca acest lucru este in interesul intregii Marii…

- Plenul Parlamentului European a votat astazi Raportul interimar al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020. Raportul cuprinde, printre altele, alocarea a 500 de milioane de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului de drept in…

- Tariceanu sustine ca acuzatiile ce i se aduc constituie un "demers politic" prin care se incearca sa fie "scos din cursa". "Este din nou un demers politic, asa cum se vede in ultima vreme, insemnand ani de zile, actiuni prin care o serie de lideri politici se doresc a fi scosi din cursa.…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a lansat un nou atac dur la adresa Guvernului Dancila, privind incapacitatea acestuia de absorbție a fondurilor europene.România a pierdut 1,8 - 2 miliarde de euro într-un domeniu sensibil - infrastructura de…

- Romania va organiza, in luna februarie a anului viitor, la Bucuresti, un consiliu informal de Justitie si Afaceri Interne, la care vor participa toti ministrii de resort din Uniunea Europeana, a anuntat luni ministrul de Interne, Carmen Dan, in cadrul unei declaratii comune de presa cu Julian King,…

- „Guvernul Romaniei a votat in Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea alocarilor pentru fermierii afectați de pesta porcina africana (PPA) in Bugetul UE 2019, la o saptamana dupa ce solicitasem in Parlamentul European creșterea cu 110 milioane de euro a alocarilor pentru PPA in bugetul UE de anul…

- "Atrag atenția asupra unui fapt grav: este inacceptabila tendința unor membri ai Parlamentului European de a face din Romania o ținta de campanie electorala, un mijloc catre un scop politic personal, legat de alegerile europene viitoare. Romania este o țara stabila, in care legile sunt respectate,…