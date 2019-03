Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, fost primar și ministru de Finanțe, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila și apropiat al liderului PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in urma cu un an la opt ani de detenție insa motivarea sentinței nu este gata, iar apelul nu poate incepe, iar verdictul final se lasa așteptat.

- Cateva mii de ieseni au infruntat ieri frigul pentru a asista la manifestarile dedicate implinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Evenimentele au avut loc in Piata Unirii si au cuprins un concert folcloric, un ceremonial religios, depunere de coroane de flori, discursuri ale oficialitatilor,…

- Trimisa in judecata de procurorii din Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea pentru savarsirea a doua infractiuni de rele tratamente aplicate minorilor si doua infractiuni de violenta in familie, o femeie din Tulcea risca sa ajunga in inchisoare. Cei care vor avea ultimul cuvant privind soarta femeii…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la talharie, informeaza Dejeanul.ro. Barbatul este recidivist, fiind eliberat din inchisoare in urma cu doar cateva luni, unde era inchis tot pentru…

- Un barbat din județul Alba a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, acesta fiind acuzat ca a spart contul de Facebook al iubitei sale, a intrat in mesaje, i-a copiat discutiile private si le-a facut publice, pe pagina personala a femeii.Tribunalul Alba l-a condamnat pe tanar la 1 an…

- Starurile internaționale nu se pot ține departe de scandalurile privind posesia de droguri, urmatorul pe lista fiind rapperul Ty Dolla Sign. Acesta a fost reținut inaintea unui concert in Atlanta, in urma cu trei luni, dupa ce in mașina sa au fost gasite cantitați mari de droguri.

- Invitata in platoul lui Mihai Morar, la emisiunea "Rai Da Buni", Elena Gheorghe a vorbit despre nemultumirile din acest an si despre planurile de viitor. Artista a dezvaluit ca sotul ei a suparat-o foarte tare din cauza vacantelor care au cam lipsit din viata lor, in acest an.

- Doi tineri de 20 de ani, respectiv 26 de ani, din Roșia de Secaș au fost trimiși in judecata pentru lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte. Imbibați bine de alcool, cei doi l-au batut pe un barbat de 34 de ani din comuna, pana l-au bagat in spital. Inițial, ei au fost reținuți pentru 24 […]