Petromidia, 40 de ani: Rafinorii din familia Cioară, trei generații în slujba Rafinăriei Imaginea care-ți vine in minte aproape automat atunci cand te gandești la un petrolist sau rafinor, este aceea a unui barbat cat un munte, cu casca, salopeta și cizme de cauciuc, plin de unsoare neagra, cu maini mari cat lopata și carand, eventual, o imensa lopatape umar. Rafinaria e, pentru mulți, un soi de fantana arteziana, unde petrolul țașnește din pamant, stavilit de multa țevaraie și robineți, iar totul e scaldat in namol negru, lipicios. Și, inevitabil, la un moment dat se intampla ceva și totul ia foc, pentru ca așa am vazut, cu toții, in filmele vechi despre aurul negru. Iar daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Ordine Publica din Arad cerceteaza doi barbați pentru violența in familie. „La data de 8 august a.c., polițiștii au fost sesizați despre faptul ca un aradean de 39 de ani și-ar fi agresat fizic soția, de aceeași varsta, lovind-o cu o bicicleta, in timp ce se aflau pe strada Sabinelor…

- Jumatate pentru doamne, jumatate pentru domni. Este particularitatea unei plaje din Trieste, Italia, ultima din Europa unde barbații și femeile sunt desparțiți de un zid. Și nu unul oarecare, pentru ca peretele desparțitor are trei metri inalțime. In ciuda faptului ca pentru lumea moderna, regulamentul…

- Doar puțina teorie. Știți ce este AIC? AIC – Actual Individual Consumption (din eng.- indice de consum individual efectiv) este parametrul care masoara, cel mai precis nivelul de trai analizat comparativ intre diferite țari. AIC include toate bunurile și serviciile consumate efectiv de o gospodarie,…

- Vineri (21 Iunie) 16:30 – Cainele, adevaratul meu prieten (SUA, familie, 109 min., 2019) – dublaj maghiar, AG 16:30 – Cainele, adevaratul meu prieten (SUA, familie, 109 min., 2019) – subtitrat roman, AG 18:30 – Versuri pocite (Ungaria, comedie, drama, 97 min., 2018) – subtitrat roman, AP-12 18:45 –…

- Femeile din Romania conduc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste implicarea lor in profesiile dominate in mod traditional de barbati, respectiv in stiintele exacte, matematica si informatica, a declarat directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva, intr-un discurs rostit la Scoala…