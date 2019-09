Petromidia, 40 de ani. Anca Diaconița și Andrei Sandu, internship-ul și viitorul Rafinăriei Petromidia, cu cei 40 de ani de funcționare ai ei, nu inseamna doar istorie și tradiție, ci și dezvoltare și viitor. Asta ne indreptațește sau mai bine zis ne obliga sa vorbim despre tinerii rafinori. Pentru ca da, in Petromidia sunt foarte mulți tineri. Muncesc cot la cot cu seniorii, invața totul de la ei, și duc mai departe epopeea inceputa in urma cu patru decenii. Foarte mulți dintre ei sunt nascuți și crescuți in zona. Unii se angajeaza la rafinarie cand ies de pe bancile Liceului cu profil industrial din Navodari. Alții, care merg pe aceeași idee ca generațiile de dinaintea lor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

