Stiri pe aceeasi tema

- Indicele principat BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o crestere cu 0,09%, la 8.623,03 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 0,1%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al…

- Sectorul alimentar beneficiaza in acest an de circa 9 milioane de lei pentru promovarea exporturilor la targurile internationale, dintr-un total de 70 de milioane de lei credite de angajament alocate pentru toate sectoarele economiei nationale, a declarat, joi, presedintele Asociatiei pentru Promovarea…

- Primul centru de excelența in tratarea accidentelor vasculare cerebrale a fost inaugurat in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mureș, in parteneriat cu liderul mondial in tehnologie medicala. Circa 3 milioane de cetațeni de pe raza celor 8 județe deservite vor benefi cia, in caz de…

- Cei mai mari zece beneficiari de subventii din agricultura, cu activitati atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic, au incasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din judetul Braila fiind pe primul loc in acest top, cu 9,18 milioane de euro,…

- Veniturile Orange Moldova, companie ce face parte din grupul international de internet si telefonie mobila Orange, au crescut cu 3% în primul trimestru al anului 2019, ajungând la 33 milioane de euro (circa 640 milioane de lei). Potrivit raportului financiar intermediar…

- Circa 80 milioane de euro s-au bagat in pamantul de sub casele ieșenilor: rețele termice, dar și cazane de apa fierbinte și de abur, instalarea unei unitați de desulfurare, pompe de transport sau sistemul de colectare a cenușii: 13 km de rețea termica primara și 12 km de rețea secundara vor fi reabilitate…

- Administrațiile locale sunt grav afectate de masurile fiscale impuse de Guvernul Dancila. Pe langa faptul ca bugetele locale sunt aprobate cu foarte mare intarziere, acum cei care intocmesc rapoartele constata ca visteriile unitaților administrativ-teritoriale sunt grav afectate de masurile fiscale.…

- De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de catre compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arata într-un raspuns pentru Mold-street.com,…