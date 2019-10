Stiri pe aceeasi tema

- "Cand am o lista de cumparaturi, pot cu usurinta compara preturile, fara sa merg din magazin in magazin. O fac mai usor, de pe telefon sau computer. Pe oameni ii intereseaza preturile cele mai mici si aceasta transparenta in piata va obliga magazinele care au preturi mai mari sa le reduca, sa coboare…

- Micuțul Alexandru Mihai, din București, diagnosticat cu sindrom nefrotic infantil va pleca zilele acestea in Italia, la o clinica din Torino. Avand in vedere ca starea sa de sanatate s-a depreciat brusc in ultima perioada, specialiștii il așteapta in ”Cizma” cu un program personalizat de pregatire pentru…

- Prețul la pompa la cea mai solicitata benzina Premium-95 a scazut in medie cu 50 de bani, la 18,47 lei per litru, iar motorina s-a ieftinit cu 30 de bani pana la o medie de 16,32 lei per litru.

- Vrei sa cumperi carburanti mai ieftini? Iata ce trebuie sa faci. Consiliul Concurenței a lansat in luna iulie o platforma online dedicata șoferilor, prin care aceștia pot verifica prețurile benzinei și motor...

- Aceasta dupa ce, marti, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarare care vizeaza acordarea a 3.000 de eco-vouchere a cate 15.000 de lei pentru achizitionarea de autoturisme noi cu norme de poluare care sa asigure un nivel redus de emisii de catre transportatori autorizati care…

- Inspectoratul scolar al municpiului Bucuresti a transmis marti, pentru „Adevarul”, situatia notelor obtinute la examenul de titularizare. Cei mai multi dintre profesori au obtinut note mai mari dupa ce au depus contestatii.

- ​Primariile din București au plantat in ultimii ani zeci de mii de platani, prețul unui arbore fiind intre 200 și 2.000 lei. Acestor costuri se adauga și cele de defișare a arborilor vechi și scoatere a radacinilor, fiecare operațiune ajungand pana la 600 lei de arbore, deci inca 1.200 lei. Primarii…