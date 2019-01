Petrolul se reuneşte pe 8 ianuarie Stafful tehnic al Petrolului, compus din antrenorii Mugurel Cornațeanu, Ovidiu Chiribici și Vasile Șleam, a stabilit data reunirii lotului in vederea abordarii returului – 8 ianuarie fiind ziua aleasa pentru primul antrenament din 2019. A doua zi, pe 9 ianuarie, galben-albaștrii vor face vizita medicala. Fara cantonament intern Pregatirea din aceasta iarna are un element inedit, in sensul ca s-a renunțat la ideea unui stagiu centralizat la munte sau la Izvorani, ca in anii trecuți. Astfel, ședințele de pregatire sunt programate a se desfașura exclusiv pe plan local pana pe 28 ianuarie, cand se… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

