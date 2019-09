Stiri pe aceeasi tema

- Copacii care stau in calea fluidizarii traficului sunt puși la pamant de primarie, recunoaște, din nou, primarul Nicolae Robu, care spune ca oamenii nu merg in piețele de evenimente din zona centrala sa caute umbra. Edilul-șef susține ca toți arborii plantați in oraș trebuie sa fie peste o anumita inalțime…

- Primarul Timișoarei spune ca s-a terminat de ceva vreme cu „puieții cat degetul” și ca a impus o limita minima Direcției de Mediu. „Nu se mai aduc copaci ca inainte, sper ca s-a remarcat ca s-a terminat cu obiceiul de a aduce niște puieți cat degetul, de 1,5 metri inalțime, nu mai exista așa…

- Proaspat divizionara C, cu un meci la activ in acest eșalon, un norocos 1-1 la Becicherecu Mic, ACS Poli a fost practic demolata in turul 3 al Cupei Romaniei. Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii s-a impus la un scor ce ne scutește de prea multe comentarii. Echipa de langa Timișoara a caștigat…

- Petroliștii au inceput pregatirile pentru meciul din deplasare cu Farul Constanța (luni, ora 18.00), contand pentru etapa a patra a Ligii 2. Daca prima ședința a saptamanii s-a desfașurat exclusiv la sala, apoi „lupii” au avut parte de doua antrenamente intr-o zi, cu regim de semi-cantonament. Ambele…

- Urmarire ca-n filme, seara trecuta, pe strazile din Timișoara. Polițiștii au fost zeci de minute bune pe urmele unui tanar care gonea prin oraș cu 150 km/h, pe Calea Lugojului. Teribilistul a fost prins, in cele din urma, in zona stadionului „Dan Paltinișanu”, pe strada Cerna, dupa ce s-a autoaccidentat…

- Nu spun un secret, in acest moment, Ripensia este cel mai serios si bine organizat club de fotbal din Timisoara. Si nu spun asta datorita startului excelent de la Pitesti, impotriva unei candidate la promovare, in urma a doua splendide goluri. Si in ultimii ani, la „Ripi” jocul de pe teren a inlocuit…

- Sambata, 10 AugustOra 11.00Farul Constanta - Dunarea CalarasiFK Csikszereda - Metaloglobus BucurestiRipensia Timisoara - SCM Gloria BuzauCS Mioveni - CSM ResitaPandurii Targu Jiu - ASU Politehnica TimisoaraDaco-Getica Bucuresti - Turris Oltul Turnu MagureleOra 15.30Rapid - Concordia ChiajnaDuminica,…

- Ros-galbenii cu patru titluri de campioana in palmares au facut cinste fotbalului romanesc in „match-urile” internationale. Inainte de eliminarile lui Celtic si Atletico Madrid, de catre Politehnica, prima grupare din tara care a facut o victima celebra intr-o „eurocupa” a fost tot din Timisoara. In…