- Astazi, 24 iunie 2019, in fața unor suporteri mai vechi ai Petrolului, dar și dintre cei tineri, și un grup de ultrași nelipsind de la fața locului, pe arena din Strejnicu, de langa aerodromul Gheorghe Banciulescu, 24 de fotbaliști s-au pus sub comanda lui Flavius Stoican și a staff-ului acestuia, reamintesc,…

- Flavius Stoican (42 de ani) a fost numit oficial, in sfarșit, in funcția de antrenor principal la Petrolul Ploiești. In cadrul aceleiași conferințe de presa, a fost prezentat și Marius Stan, ca președinte al „lupilor galbeni". Dupa incercarea din urma cu 11 zile de a-l prezenta pe Marius Stan (DETALII…

- Astazi, 24 iunie 2019, Marius Stan și Flavius Stoican au aparut și oficial, in fața presei, ca președinte executiv, respectiv antrenor principal ai Petrolului, in cadrul unei conferințe de presa, in care cel dintai a luat primul cuvantul și a avut un speech… semi-corporatist, ieșind in evidența reluarea…

- Deși nu s-a transmis nimic oficial in privința numelui inlocuitorului lui Gheorghe Mulțescu pe banca tehnica a FC Petrolul Ploiești și nici a viitorului lot al „lupilor”, așa cum se intampla mai ales la fotbal niciun secret nu poate fi ținut prea mult timp! Astfel, deși, la un post sportiv central de…

- In cele 40 de etape din sezonul 2018/2019 al Ligii 1 Betano au evoluat 457 de fotbalisti, dupa cum anunta LPF.Citește și: Andrei Caramitru pune tunul pe Klaus Iohannis! Atac de ultima ora și la PNL Conform Ligii, fata de sezonul 2017/2018 au participat 12 jucatori in plus. Dunarea Calarasi…

- Mattia Montini, 27 de ani, a fost unul dintre puținii jucatori aduși de Mircea Rednic care au confirmat la Dinamo. Transformat din rezerva de lux in veritabil „bombardier", italianul a reușit 13 goluri in 23 de meciuri in campionat, terminand sezonul pe locul 3 in clasamentul golgeterilor. ...

- La Poli Iași a inceput deja sa se scrie „Istoria dupa Stoican". Iar la prima vedere, nu arata stralucit. Plecarea tehnicianului care a "guvernat" doua sezoane in Copou atrage dupa sine un adevarat exod. Ultimul pe lista desparțirilor este Andrei Sin, care va semna cu Sepsi sau Voluntari, pentru 6.000…

- Cu siguranța ca nici cel mai optimist suporter din lume al Petrolului nu s-ar fi așteptat ca – dupa ce Daco-Getica a facut aproape tot ceea ce a vrut la Ploiești, sambata trecuta, in prima repriza, caștigand-o cu 3-1, care a fost și rezultatul final, iar Farul reușise s-o invinga la Pitești, pe FC Argeș,…