Dorin Goga – atacantul celor de la U. Cluj – a reusit o dubla, in doar doua minute (49, 51), in meciul ardelenilor cu Petrolul, scor 3-2, mentinand bilantul perfect al “studentilor”, pe teren propriu, unde au luat maximum de puncte. Bine ca jucatorii clujeni sunt “mielusei” in deplasare, altfel am fi avut o prima certitudine la promovare, unde Petrolul are, in continuare, mari sanse, ultima etapa din L2 aducand “pasi falsi” si pentru liderul Academica Clinceni (detronat de Sportul Snagov, noua ocupanta a locului 1) si FC Arges – aflata la primul esec din acest sezon. Dubla fostului prim-divizionar…