- Ripensia a anuntat azi doua noi transferuri. Cu divizionara secunda timisoreana au mai semnat Marius Fotescu si Alexandru Neagu. Primul e atacant si vine de la Farul Constanta, in timp ce al doilea evolueaza pe postul de mijlocas central si a fost ultima data jucatorul celor de la Metaloglobus Bucuresti.…

- Zeci de pompieri militari, politisti, jandarmi, salvatori montani si cetateni continua sa-l caute pe parapantistul cetatean francez despre care nu se mai stie nimic de duminica, a informat ISU Covasna, pe pagina de Facebook. „Ieri seara, in jurul orei 21,30, dispeceratul comun ISU-SAJ a primit un apel…

- Pentru Ludogoret, Grigore si Keseru au fost titulari, iar Cosmin Moti a luat loc pe banca, fiind introdus la pauza. De asemenea, Plamen Iliev, fostul portar de la FC Botosani si Astra Giurgiu, a fost integralist pentru campioana Bulgariei in meciul de la Sofia. Golurile inscrise de echipa antrenata…

- Astazi, 1 iulie 2019, fostul fundaș central stanga al FC Petrolul din campionatul trecut, Lucian Cazan (foto, la titlu), impresariat de „Alexandrion Sport Grup”, fotbalist care iși terminase, la finele sezonului, contractul semnat vara trecuta cu clubul gazarilor, a devenit jucator cu acte in regula…

- Bogdan Gavrila vine la GSP LIVE in aceasta dimineața, de la 09:01. In prezent, Bogdan Gavrila evolueaza in Malta, pentru FC Valletta. Fostul fotbalist din Liga 1 a evoluat pentru formații precum Chindia Targoviște, Oțelul Galați, Petrolul Ploiești și Poli Iași. In sezonul 2016-2017, Gavrila a bifat…

- Malta - Romania, duel din preliminariile EURO 2020, se joaca azi, de la ora 21:45, iar toate informațiile vitale pot fi citite pe parcursul zilei pe www.gsp.ro. Malta - Romania e azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV Seara, in preajma meciului, la pauza și la final, jurnalistul…

- Cu o zi inainte de meciul cu Malta, jucatorii Romaniei s-au relaxat la o plimbare prin capitala Valletta. Victor Vrinceanu, jurnalist la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul Cristi Preda transmit cele mai noi informații din Malta, locul unde Romania va evolua contra țarii gazda. Romania joaca luni…

- Deja retrogradata in liga a treia, ACS Poli Timișoara le da credit, pe finalul de campionat, mai multor tineri fotbaliști. Ieri, in deplasarea de la Ploiești, 0-1 cu Petrolul, antrenorul Valeriu Rachita l-a debutat in liga secunda pe Alexandru Daminescu, un varf de numai 17 ani. ...