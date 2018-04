Petrolul are un jucător la cea mai mică „Naţională” Reprezentativa Under 15 a Romaniei a participat, in perioada 30 martie-2 aprilie, la turneul internațional Gallini Cup, organizat in Italia, o competitie amicala “amestecata”, in care formatiile de club si cele nationale au jucat la un loc. Romania a facut parte din grupa H, alaturi de Porcia Calcio, Udinese Calcio și SSD Imolese, “tricolorii” reusind sa se califice din faza grupelor, dupa o victorie, 11-0 cu Porcia, o infrangere, scor 0-1, in fața celor de la Udinese și o remiza, scor 0-0, in partida cu Imolese. Nationala juniorilor Under 15 – cea mai tanara reprezentativa a Romaniei – are in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Nici in etapa a treia din play-out alb-violetii lui Leo Grozavu nu au reusit sa culeaga trei puncte... The post Primul succes din play-out se lasa asteptat >> ACS Poli Timisoara – ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 2-2 (1-0) appeared first on Renasterea banateana .

- Un baietel de doi ani din Oradea a ajuns la spital, electrocutat la un bancomat. Mama copilului a povestit speriata cum micutul a fost, pur si simplu, aruncat de socul electric. L-a dus intr-un suflet la urgenta si a anuntat banca.

- BC SCM Timisoara a inceput meciurile din grupa 1-6 cu un esec dureros. Desi in sezonul regulat, banatenii au invins tur-retur CSM Oradea, bihorenii s-au impus, miercuri seara, dupa un meci foarte echilibrat, la o diferenta de un cos. A fost 88-86 pentru „Leii bihoreni”, desi violetii erau in avantaj…

- Durata concursului: 27 martie – 10 aprilie. Extragerea concursului va avea loc marți, 10 aprilie, la ora 14:00, la sediul Bihon.ro (bulevardul Dacia nr. 34). Caștigatorii vor fi contactați telefonic. Premii concurs Paște: -La alegere un abonament de 2 sedinte de tratament de…

- Razvan Raț, la Poli Timișoara. S-a pregatit cu Dinamo, dar i-a lasat pe ”caini” cu ochii-n soare. Razvan Raț, 36 ani, declarații: ”E simplu. Am ales Poli pentru ca cei de aici m-au dorit foarte mult. M-am antrenat cu Dinamo și le mulțumesc celor de acolo pentru ca mi-au permis sa fac asta. Sunt bucuros…

- Turul de Elita U19 . Romania a surclasat Serbia la Ploiești și conduce in grupa de calificare la Euro 2018.. Tricolorii U19 s-au impus clar in fața selecționatei similare a Serbiei, 4-0, intr-un meci disputat pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești. Golurile Romaniei au fost marcate de Mațan (20′ și 61′),…

- Evenimentul ce se va așeza in Piața Unirii, va avea loc in perioada 17 – 20 mai și face parte din caravana Street Food Festival care va poposi anul acesta in 11 mari orașe din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. „Setea”…

- Pentru asta trebuie sa caștige grupa de la Turul de Elita di n care mai face parte Serbia, Suedia și Ucraina. Printre jucatorii convocați se numara și bihoreanul Claudiu Micovschi (CFC Genoa). Fostul junior al Luceafarului vine direct de la Turneul de la Viareggio, unde a marcat 3 goluri…

- Un grup format de 15 elevi de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Oradea, ce au in comun pasiunea pentru tehnologie, știința, inginerie și matematica, dar și pregatirea constanta din domeniul informaticii, și-au reunit puterile in vederea constituirii unei echipe – sugestiv numita…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Agnes Nagy , economist, membru al Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (n. 1957); Alexandru Deal , prozator (n. 1946); Cristian-George Sefer , deputat UNPR / f. PP-DD de Mures (n. 1970); Dan Nutu , actor (n. 1944); Doina Sbarciu Lucanu ,…

- Un accident rutier grav s-a petrecut joi seara, intre Arad și Oradea. Potrivit primelor informații, doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite. UPDATE: In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca autovehiculul in care se aflau cele trei persoane a accidentat un barbat care…

- Fetele pregatite de Bogdan Bulj au nevoie de doua victorii din cele trei jocuri ale singurului turneu al grupei valorice 6-9 pentru a-si asigura, matematic, locul 6 si implicit un „sfert de finala” cu ocupanta locului 3, cel mai probabil, CSU Olimpia Brasov. Inaintea turneului de pe teren…

- Antrenorul aiudean Bogdan Andone (43 de ani) a demisionat de la carma divizionarei secunde ASU Poli Timișoara, pe care o preluase la inceputul acestui sezon. Decizia sa fusese luata inca de saptamana trecuta, inaintea partidei cu Academica Clinceni, dar a fost pusa in practica miercuri. dupa negocierile…

- Grupa 2003 de la LPS Vaslui a fost finalista turneului Junior Cup U15 de la Cluj. Elevii profesorului Ionuț Chiochiu au pierdut la penalty-uri finala mare cu Viitorul Cluj, scor 4-5. Grupa 2003 a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Vaslui a obținut un nou rezultat remarcabil. Vasluienii s-au clasat pe…

- Debutul oficial mult asteptat in 2018 se va produce sambata pentru jucatorii Luceafarului. Dupa o etapa de pauza si una amanata, „luceferii” se vor duela cu FC Arges Pitesti, echipa clasata pe locul 6 cu 37 de puncte. Antrenorul Luceafarului, Cristian Dulca asteapta cu optimism acest…

- O explozie s-a produs, vineri dimineata, la un imobil din Oradea, iar in urma deflagaratiei un barbat de 44 de ani a suferit arsuri si a fost transportat la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Turcia U15 – Romania U15 1-0 in cel de-al doilea meci amical disputat in Antalya. Meciul s-a disputat, joi dimineața, la baza sportiva Emirah Sport Complex din Antalya. Pentru aceasta intalnire, selecționerul Adrian Vasai a folosit urmatorii jucatori: Popa (Lungu) – Parvulescu (Ciobanu), Nicolescu,…

- Ofertantii sunt asocierile Geo Myke - Pro Drum - Proiect Drum, Into - Design Consulting, Ip&Coratza Inginerie RO - Ip Ingegneria - E&G Engineering & Graphics, Search Corporation - Best Consulting si firmele Simpa Consult, SPC Elite Consulting, Romasco Concept, OMG Construct Proiect si Explan. Cele mai…

- Cosmin Contra a anunțat primele convocari pentru meciurile cu Israel și Suedia Selecționerul a prezentat numele celor 19 stranieri ce vor fi convocați pentru partidele de pregatire. România va juca doua meciuri la finalul lunii martie. Primul va fi în deplasare, împotriva Israelului,…

- Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxul de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii inaintea acestor doua partide. Lotul final, care va include și numele jucatorilor din campionatul intern convocați, va fi anunțat ulterior. ► 24 martie, ora 20:30, Netanya |…

- Un grup de romani din diaspora a demarat o actiune inedita, "pentru a atrage atentia asupra derapajelor anti-europene ale guvernului de la Bucuresti". Actiunea civica Aducem Steagul Inapoi a demarat o stefeta pentru a transmite Guvernului Romaniei doua drapele ale Uniunii Europene preluate…

- Cel mai avantajos oras din Romania ar fi Brasov, urmat de Oradea si Cluj-Napoca, potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro in colaborare cu agentia de cercetare D&D Research, in timp ce locuitorii din orasul Alexandria ar fi ce mai nemultumiti si nefericiti din tara,…

- Totodata, s-au atribuit un numar de 74 de amplasamente de 2 mp fiecare. Acestea se gasesc in toate cartierele orașului: pe str. Transilvaniei, C. Coposu, C. Aradului, Nufarul – bisericuța, str. Razboieni – zona brutariei Bunexim, Piața București, Ștefan cel Mare etc. La licitatia cu…

- Semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin programeaza duelurile Poli Timisoara - Minaur Baia Mare si HC Dobrogea Sud - Steaua Bucuresti, potrivit tragerii la sorti de marti, de la sediul FR...

- In aceasta dimineața, vanzatorii din piețele oradene au capitulat in fața frigului și s-au grabit sa iși acopere marfa cu paturi ca sa nu inghețe. Cei care au fost nevoiți sa iasa din case au inghețat in stații, in așteptarea autobuzelor ori tramvaielor.

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua autoturisme și un autotren, a avut loc duminica seara pe drumul național 1, pe raza localitații clujene Poieni. Din cauza accidentului, circulația rutiera este complet blocata.

- Devis Mangia, italianul de pe banca lui U Craiova, a vorbit despre pasul greșit inregistrat de echipa sa in meciul de pe teren propriu cu ACS Poli Timișoara, 1-1. Antrenorul oltenilor s-a plans la finalul meciului de starea gazonului de pe noul "Ion Oblemenco". "Vreau sa-mi felicit echipa, am jucat…

- LAZIO-FCSB LIVE VIDEO LIGA EUROPA Click aici pentru a vedea Lazio-FCSB Cei 18 jucatori selectionati de tehnicianul Simone Inzaghi sunt urmatorii:Portari: Guerrieri, Strakosha;Fundasi: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Marusic, Patric;Mijlocasi: Leiva, Luis…

- Pavel Moza traieste de 59 de ani in casa construita de parinti, nu departe de capitala judetului Bihor. Nu a avut niciodata electricitate, desi vecinii se bucura demult de civilizatie. „E foarte greu... un frigider, un televizor... trebuie sa ma duc pe ulitele satului sa mananc.” „La 150 de metri este…

- ACS Poli Timișoara și Poli Iași se dueleaza in primul meci de Liga 1 al zilei. Partida incepe la ora 18:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digisport și Look TV. liveTEXT de la 18:00 » ACS Poli - CSMS IAȘI LIVETEXT AICI Timișorenii au un…

- Nord-ul caștiga All-Star Game-ul. Bogdan Nicolescu e desemnat MVP Selecționata Nord s-a revanșat dupa infrangerea de anul trecut si invins Sud-ul, scor 125-122, in jocul de la Sfantu Gheorghe. Jucatori au intrat relaxați și asta s-a reflectat și în numarul de puncte înscrise. Singura…

- Etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin a programat la sfarsitul acestei saptamani doua partide extrem de importante in economia sezonului regulat, Poli Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 si Dinamo – HCDS Constanta 29-29. CSM Bucuresti a reusit sa schimbe a doua etapa la rand liderul…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa de Brøndby IF, scor 2-5, amicalul disputat sambata, la Side (Turcia). Fara mai multe jucatoare de baza, dar cu cateva junioare pe care selecționerul și-a dorit sa le testeze, naționala Romaniei a pierdut categoric. Echipa folosita de Mirel Albon…

- „Sunt bantuit de o revenire a unei raceli de care sufar permanent. Mulțumesc ca nu ați fost acizi cu mine”, așa și-a inceput Ionuț Popa conferința de presa de adio, in care și-a anunțat plecarea de la echipa unde și-a petrecut ultimii aproape doi ani de cariera de antrenorat. Pleaca fara…

- Echipa timisoreana care a impresionat cel mai mult in acest sezon este SCM Poli Timisoara. Handbalistii violeti sunt calificati in semifinalele Cupei Romaniei si au un campionat foarte bun. Astazi, la reluarea campionatului, acasa, unde au invins toate partidele in acest sezon, Poli a trecut dupa un…

- Ladislau Boloni a facut o analiza a romanilor prezenți in Belgia și considera ca Razvan Marin este unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului. ...despre Mircea Rednic: "Este un antrenor foarte fin, foarte bun. Este uns cu toate alifiile. Cunoaște jocul. A facut dintr-o echipa anonima una fara…

- Numarul tinerilor din Ungaria care studiaza in Romania este in crestere Prorectorul facultatii cu predare în limba maghiara a Universitatii Babes-Bolyai, Anna Soós Universitatile din Transilvania sunt tot mai populare în rândul tinerilor din Ungaria, dintre care unii…

- Organizatorii meciului caritabil programat pe Stadionul Iuliu Bodola in 26 mai au oferit noi informații. Astfel, la evenimentul “Uniti pentru Mihai” vor fi prezenti si copiii unor fosti internationali impreuna cu parintii lor, Ianis alaturi de Gica Hagi, Nicolas si Gica Popescu, Razvan si…

- “Topul celor mai performante orase si administratii locale din Romania” a fost lansat luni, 22 ianuarie, de UrbanizeHub, un agregator de idei, opinii, proiecte si stiri despre orase inteligente si dezvoltarea urbana sustenabila, infiintat de catre mai multi experti din intreaga lume. Experții organizației…

- Patru jucatori ai CFR-ului in 11-le ideal al campionatului Liderul Ligii 1 domina ancheta realizata de Liga Profesionista de Fotbal, avand patru jucatori nominalizați in echipa ideala a campionatului, formata din jucatorii transferati de echipele din Liga 1 Betano in vara. Astfel, portarul Giedrius…

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- In cadrul Universitatii din Oradea va functiona un Centru de Invatare. Acesta va fi realizat din fonduri obtinute de la Banca Mondiala, printr-un proiect in valoare de 908.950,90 lei. Proiectul „Centru de invatare al Universitatii din Oradea (Blend In)” se va derula pe o perioada de 3 ani. In…

- Astfel, anii trecuti serviciul s-a extins la Beiuș, Marghita, Aleșd, Valea lui Mihai și Salonta, unde se preluau cereri pentru pasaport. Actualul prefect, Ioan Mihaiu, tocmai a luat decizia de a suprima activitatea la Valea lui Mihai, Salonta si Alesd, din cauza cererilor putine. S-a…

- Cum a fost rezfuzat ultimul transfer al Barcelonei de o echipa din Romania. Columbianul Yerry Mina, a ajuns pe Camp Nou la patru ani dupa ce a fost respins de o echipa din Liga 1. Fostul patron al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a dezvaluit la Radio Sport 1 ca fundașul columbian in varsta de 23 de…

- Prima echipa din județul Caraș-Severin care incepe meciurile oficiale in 2018 este divizionara A de handbal feminin Universitatea Reșița. Elevele antrenorului Cristian Busuioc și-au reluat pregatirile pe 4 ianuarie, iar la finalul acestei saptamani vor disputa primul meci din retur. Runda…

- Este una dintre cele mai mari statiuni balneo-climaterice din Romania cu functionare permanenta. Statiunea Baile Felix este situata in judetul Bihor, la sase km distanta de Oradea. Aflata in...

- Suspect de cancer, cantaretul Dan Ciotoi a fost operat in mare graba la Oradea! Medicul i-a extirpat tumoarea mai devreme. Artistul a dezvaluit motivele si cum se simte! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub lobul urechii, pe maxilarul inferior, solistul trupei Generic, fusese…

- ACS Poli se reunește maine, de la ora 15:00, cand va efectua vizita medicala și are proggramat primul antrenament din acest an. Pe 8 ianuarie echipa va pleca in primul cantonament, la Poiana Brașov, unde va sta 10 zile. De pe 20 ianuarie pana pe 30 va efectua mai multe jocuri de pregatire, iar printre…