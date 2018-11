Petrolistii din Marea Neagra critica Legea offshore: actul normativ afecteaza principiul stabilitatii si al pietei libere

Stiri pe aceeasi tema

- Industria offshore, reprezentanta de Asociatia Romana a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (ARCOMN), critica varianta finala a legii offshore adoptata de Parlament, spunand ca noua forma afecteaza principiul stabilitatii si introduce noi taxe.

- Compania OMV - care se numara printre concesionarii de perimetre petroliere din Marea Neagra, alaturi de ExxonMobil si Lukoil - a anuntat ca abia in 2019 va decide daca merita sau nu sa desfasoare operatiuni offshore in Romania. Potrivit directorului companiei, Rainer Seele, amanarea a fost cauzata…

- Dupa lungi discutii si negocieri legea offshore intra la vot final. Actul normativ stabileste conditiile in care va fi exploatat gazul din Marea Neagra. Camera Deputatilor este for decizional.

- Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata, daca s-a ajuns la un consens in ceea ce priveste Legea offshore si a raspuns: "S-a ajuns la un consens, in sensul ca trebuie sa se uite mai atent pe cifre si cred ca toti liderii de grupuri din Parlament trebuie sa se uite pe cifre si Comisia trebuie sa aiba…

- Liderii coalitiei de guvernare Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu au reusit sa ajunga la un consens in legatura cu Legea offshore, la intrevederea de vineri din Parlament, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. Deputatii nu vor vota nici saptamana viitoare proiectul Legii offshore.

- Liderii coaliției de guvernare Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu nu au reușit sa ajunga la un consens in legatura cu Legea offshore, la intrevederea de vineri din Parlament, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. Deputații nu vor vota nici saptamana viitoare proiectul Legii offshore.Potrivit…

- Amendamentele votate marti seara la Legea offshore vor avea consecinte negative asupra industriei romanesti de petrol si gaze si vor descuraja investitiile din Marea Neagra, potrivit unui comunicat al Federatiei Patronale de Petrol si Gaze (FPPG), remis, miercuri, AGERPRES. "Noile modificari…

- Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, in ciuda adoptarii Legii offshore, in Romania nu se va face nicio investitie. “Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile…