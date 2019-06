Petrolişti, vi se pregăteşte ceva! Dupa un sezon in care clubul a ratat obiectivul promovarii, in ciuda unui buget generos (se vorbește, neoficial, de cheltuieli in jurul a 1,8-1,9 milioane euro), Petrolul iși ”așteapta soarta” – o decizie a partenerului finanțator privind viitorul! Iar Veolia afirma, intr-un comunicat emis printr-o agenție de PR, ca analizeaza inclusiv perspectiva ”in ceea ce priveste colaborarea noastra cu FC Petrolul”, in ultimele zile, aparand tot mai multe zvonuri ca se ia inclusiv in calcul retragerea din parteneriat. Iata comunicatul ”partenerului finanțator”: ”Finalul anului competitional 2018-2019 a pozitionat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Comunicate de presa Finalul anului competițional 2018-2019 a poziționat echipa FC Petrolul Ploiești pe locul 4 al ligii secunde, ceea ce a impiedicat atingerea obiectivului declarat la inceputul Campionatului de Fotbal: accederea in Liga I. Partenerul Finanțator a asigurat, așa cum a promis inca de…

