Stiri pe aceeasi tema

- Capturarea navei mentionate si a celor 23 de marinari de la bord de catre Gardienii Revolutiei din Iran a generat o criza diplomatica intre Teheran si Londra si a condus la o crestere a tensiunii in Golful Persic.Purtatorul de cuvant al ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, citat…

- Petrolierul iranian aflat in centrul unei crize diplomatice si retinut de mai multe saptamani in Gibraltar a ridicat ancora duminica seara dupa ce autoritatile locale au respins o noua solicitare din partea SUA de a continua sechestrarea navei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit site-ului…

- Guvernul local din Gibraltar a respins duminica o solicitare a SUA de a retine petrolierul iranian care se pregateste sa paraseasca apele sale teritoriale, justificand aceasta decizie prin faptul ca sanctiunile americane nu sunt aplicabile Uniunii Europene, transmite AFP, citata de Agerpres. ''In virtutea…

- Gardienii Revoluției au anunțat confiscarea in regiunea Golfului Persic a unei noi nave ce ar avea la bord 700.000 litri de combustibil de contrabanda. Corespondentul RFI la Teheran relateaza ca nava respectiva a fost blocata in apropierea insulei Farsi, situata in partea de nord a Golfului Persic,…

- Foreign Office, ministerul britanic de externe, l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Iranului la Londra, Mohsen Omidzamani, dupa ce autoritatile iraniene au sechestrat un petrolier care naviga sub pavilion britanic in stramtoarea Ormuz, informeaza agentia de stiri Press Association (PA), potrivit…

- Regatul Unit a recomandat sambata navelor britanice sa ramana ''in afara zonei'' stramtorii Ormuz pentru o "perioada provizorie" dupa ce Iranul a capturat un petrolier care naviga sub pavilion britanic. "Ramanem profund ingrijorati de actiunile inacceptabile ale Iranului, care constituie o provocare…

- 'Iranul este inca la cel putin un an de a dezvolta o bomba nucleara', le-a spus Hunt jurnalistilor prezenti la Bruxelles. In opinia ministrului britanic, exista inca 'o mica fereastra (de oportunitate) pentru mentinerea in viata a acordului, 'chiar daca 'aceasta se inchide intr-o oarecare masura'.…

- Cinci ambarcatiuni despre care se crede ca ar apartine Garzilor Revolutionare iraniene s-au apropiat miercuri de un petrolier britanic in Golful Persic si i-au cerut sa se opreasca in apele iraniene din apropiere. Navele s-au retras, insa, dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio,…