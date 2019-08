Stiri pe aceeasi tema

- Petrolierul Grace 1, care a fost recent eliberat dupa ce a fost sechestrat timp de o luna de autoritațile din regiunea britanica Gibraltar, pe baza suspiciunilor ca ar fi incalcat sancțiunile UE impuse Siriei, a arborat drapelul iranian și a fost redenumit "Adrian Darya-1",relateaza agenția Reuters.Potrivit…

- Curtea Suprema din Gibraltar a autorizat joi petrolierul iranian retinut de la inceputul lunii iulie sa paraseasca apele acestui teritoriu britanic, in pofida cererii americane de a prelungi blocarea navei, suspectata ca ar intentiona sa-si livreze

- Curtea Suprema a Gibraltarului a hotarat joi sa elibereze imediat petrolierul iranian Grace 1, imobilizat in largul acestui teritoriu britanic in urma cu o luna, in pofida unor eforturi ale Statelor Unite de a bloca plecarea navei, relateaza CNN, scrie News.ro.Petrolierul iranian Grace 1,…

- Curtea Suprema a Gibraltarului a hotarat joi sa elibereze imediat petrolierul iranian Grace 1, imobilizat in largul acestui teritoriu britanic in urma cu o luna, in pofida unor eforturi ale Statelor Unite de a bloca plecarea navei, relateaza CNN.

- Teritoriul britanic al Gibraltarului va elibera joi petrolierul iranian sechestrat in luna iulie de Marina regala in Marea Mediterana, scrie ziarul The Sun, citand surse apropiate de ministrul-sef al Gibraltarului, Fabian Picardo, scrie agerpres.ro.

- Teritoriul britanic al Gibraltarului va elibera joi petrolierul iranian sechestrat in luna iulie de Marina regala in Marea Mediterana, scrie ziarul The Sun, citand surse apropiate de ministrul-sef al Gibraltarului, Fabian Picardo, transmite Reuters. Picardo nu va solicita reinnoirea ordinului de retinere…

- Seful diplomatiei britanice, Dominic Raab, a exclus luni un schimb intre petrolierul britanic sechestrat de Iran in stramtoarea Ormuz si petrolierul iranian, retinut de britanici in largul Gibraltar, informeaza AFP potrivit Agerpres. Iranul a sechestrat la 19 iulie un petrolier suedez care…

- Iranul a cerut, vineri, Marii Britanii sa elibereze imediat petrolierul capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, anunta Ministerul iranian de Externe, citat de agentia de presa IRNA si de Reuters preluat de mediafax"Este vorba de un joc periculos si are consecinte; pretextele juridice…