Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a informat vineri ca Statele Unite au informații potrivit carora petrolierul iranian Adrian Darya, cunoscut anterior sub numele de Grace 1, se indreapta catre Siria, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.„Avem informații credibile potrivit carora petrolierul…

- Iranul a anuntat luni ca a avertizat Washingtonul sa nu-i confiste petrolierul care a parasit duminica apele teritoriale britanice ale Gibraltarului, unde a fost retinut saptamani de zile, iar destinatia finala a navei ramane vaga, relateaza AFP.

- Autoritațile iraniene solicita Statelor Unite sa nu incerce sa rețina petrolierul Grace 1, eliberat recent de autoritațile din Gibraltar, a declarat Abbas Mousavi, purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Intrebat daca Statele Unite ar putea…

- Teritoriul britanic al Gibraltarului va elibera joi petrolierul iranian sechestrat in luna iulie de Marina regala in Marea Mediterana, scrie ziarul The Sun, citand surse apropiate de ministrul-sef al Gibraltarului, Fabian Picardo, transmite Reuters. Picardo nu va solicita reinnoirea ordinului de retinere…

- Seful diplomatiei britanice, Dominic Raab, a exclus luni un schimb intre petrolierul britanic sechestrat de Iran in stramtoarea Ormuz si petrolierul iranian, retinut de britanici in largul Gibraltar, informeaza AFP potrivit Agerpres. Iranul a sechestrat la 19 iulie un petrolier suedez care…

- "Unii au fost condamnati la moarte, iar altii la ani grei de inchisoare", a declarat presei seful serviciului de contraspionaj din Ministerul de Informatii iranian, a carui identitate nu a fost dezvaluita.Anuntul survine la trei luni de la escaladarea tensiunilor cu Occidentul, care s-a…

- Nava a fost imobilizata de catre Fortele navale ale Gardienilor Revolutiei, din cauza ”nerespectarii codului maritim international”, ”la solicitarea Autoritatii portuare si maritime a provinciei Hormozgan”, anunta ei intr-un comunicat postat pe site-ul lor, Sepahnews.Stena Impero "a fost…

- Iranul a cerut, vineri, Marii Britanii sa elibereze imediat petrolierul capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, anunta Ministerul iranian de Externe, citat de agentia de presa IRNA si de Reuters preluat de mediafax"Este vorba de un joc periculos si are consecinte; pretextele juridice…