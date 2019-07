Proprietarul Stena Impero, petrolierul suedez sub pavilion britanic, a anuntat miercuri ca a stabilit pentru prima oara un contact cu membrii echipajului, dupa patru zile de la sechestrarea navei de catre Iran, informeaza France Presse. 'Am stabilit o comunicare directa cu echipajul de pe Stena Impero de ieri seara' (marti), a declarat compania Stena Bulk intr-un comunicat. Gardienii revolutiei - armata de elita a regimului de la Teheran - a capturat si sechestrat vineri in stramtoarea Ormuz petrolierul Stena Impero cu 23 de membri ai echipajului la bord. 'Capitanul a spus ca toata…