Retinut in 4 iulie, petrolierul Grace 1 era suspectat de autoritatile din Gibraltar ca transporta 2,1 milioane de barili de petrol iranian pana in Siria - tara aflata sub embargoul Uniunii Europene - ceea ce Iranul a dezmintit in mai multe randuri.



Guvernul Gibraltarului a afirmat joi ca ar fi primit promisiunea scrisa a Teheranului ca nu va trimite in Siria acest petrol, iar Curtea Suprema a acestui mic teritoriu britanic situat la extremitatea sudica a Spaniei a aprobat eliberarea navei.



Dar purtatorul de cuvant al diplomatiei iraniene, Abbas Moussavi, a afirmat vineri ca…