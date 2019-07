Petrolier britanic sechestrat: Londra încearcă să obţină desfăşurarea unei misiuni europene de protecţie în Golf (Hunt) Londra va incerca sa obtina desfasurarea unei misiuni de protectie europene in Golf dupa sechestrarea unui petrolier britanic de catre Iran, a declarat luni ministrul britanic de externe, repetand ca tara sa nu cauta confruntarea cu Teheranul, relateaza AFP si dpa. Anuntul sefului diplomatiei britanice vine la cateva zile dupa ce Iranul a sechestrat un petrolier sub pavilion britanic in stramtoarea Ormuz. Cu doua saptamani in urma, Marina regala britanica a ajutat la sechestrarea unui petrolier iranian in largul Gibraltarului. "Pentru ca libertatea de navigatie este in interesul vital al oricarei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

