- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, si companiile acestuia nu figureaza pe lista persoanelor si intreprinderilor impotriva carora Rusia a introdus, joi, masuri restrictive - scrie ziarul Korrespondent, adaugand, insa, ca pe lista respectiva se afla Oleksi Porosenko, unul dintre fiii presedintelui…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi ca Germania va cere extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei in decembrie pentru ca Moscova nu a implementat tratatul de pace de la Minsk din 2015 privind situatia din Ucraina, scrie Reuters preluata de news.roCitește și: Schimbare BOMBA in noua…

- Rusia a institui joi sanctiuni economice, prezentate ca represalii, impotriva a aproape 400 de personalitati si companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni in crestere intre Kiev si Moscova de cinci ani. Reacția Ucrainei nu a intarziat sa apara și a venit tocmai de la președintele Poroșenko…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat joi ca Germania va insista pentru extinderea sanctiunilor impuse Rusiei deoarece Moscova nu a implementat in totalitate prevederile tratatului de pace de la Minsk din 2015 privind conflictul din estul Ucrainei, relateaza agentia Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat joi ca pentru ucraineni faptul de a fi inclusi pe lista cu sanctiuni a Rusiei este ca 'un premiu', adaugand ca Moscova ar trebui sa-si retraga trupele si armamentul de pe teritoriul Ucrainei in loc sa zangane din arme, relateaza Reuters si…

- Rusia a impus joi o serie de sancțiuni economice, prezentate ca represalii, fața de 400 de personalitați și companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni crescande intre Kiev și Moscova, dupa anexarea Peninsulei Crimeea in 2014, relateaza AFP. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a comparat…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

- Sanctiunile adoptate joi seara de catre SUA, primele impotriva unor entitati straine pentru achizitionarea de arme rusesti, reprezinta un act de 'concurenta neloiala' pentru a 'elimina' Rusia de pe piata armamentului, a denuntat vineri Kremlinul, potrivit AFP, Reuters si TASS. 'Aceasta…