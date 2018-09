Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a extins joi, cu șase luni, sancțiunile impotriva indivizilor ruși și ucraineni care au subminat independența Ucrainei, a anunțat Consiliul UE printr-un comunicat, relateaza Reuters, conform Mediafax. Masurile constau in inghețarea activelor și restricții de calatorie pentru 155 de…

- Una dintre cele mai mari banci din Elveția, Credit Suisse, a inghețat conturi de aproximativ 5 miliarde de franci elvețieni (5 miliarde dolari) apartinand unor persoane Rusia, din cauza sancțiunilor impuse de SUA, transmite Reuters. Acest pas al Credit Suisse, care deținea aeronavele oligarhului rus…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a calificat noul proiect de gazoduct al Rusiei- Nord Stream 2 - drept "calul troian" al Kremlinului impotriva securitatii energetice si geopolitice a UE, indemnand partenerii europeni sa nu cedeze siretlicurilor Moscovei, informeaza vineri postul de televiziune…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters.

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders.

- Premierul italian Giuseppe Conte a sustinut, miercuri, ca prelungirea sanctiunilor economice contra Rusiei nu trebuie sa fie automata, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, si urmeaza sa extinda pana la finalul lunii…

- Liderii statelor membre UE vor extinde, saptamana viitoare, sanctiunile impuse Rusiei in urma interventiei in Ucraina, acestea urmand sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, au anuntat mai multi diplomati si oficiali, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat un ordin pentru a pune in practica o decizie de a extinde sanctiunile asupra companiilor si entitatilor din Rusia, a anuntat Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei, scrie Reuters.