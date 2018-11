Petro Poroșenko, atac dur la adresa lui Putin: Liturghia începe cu o rugăciune pentru Putin „De ce este atat de important? Națiunea noastra mare a caștigat dreptul de a avea propria biserica. Nu o biserica condusa de Moscova. Cum poți sa mergi la biserica unde Liturghia incepe cu o rugaciune pentru Kiril, Putin și armata rusa ", a declarat liderul de la Kiev, in cadrul unei intalniri cu locuitorii din regiunea Cernighiv. Putin sa plece, dorința poporului ucrainean Nu este prima data cand Poroșenko face astfel de declarații cu privire la liderul de la Kremlin. Intr-un interviu acordat recent, președintele Ucrainei a spus ca singura dorința a poporului ucrainean este ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

