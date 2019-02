Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a acuzat sambata Kremlinul ca intentioneaza sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa de la sfarsitul lui martie si a apreciat ca presedintele rus Vladimir Putin va incerca "precum un maniac" sa aduca Ucraina sub influenta Rusiei, asa cum era in perioada…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko va ordona Serviciului de Frontiera al Ucrainei sa nu permita accesul observatorilor ruși in Ucraina pentru a monitoriza alegerile prezidentiale din 31 martie 2019.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat ca nu intentioneaza sa extinda legea martiala, cu exceptia cazului in care va avea loc un atac pe scara larga dinspre Rusia, potrivit Reuters.

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a anuntat o mobilizare partiala a rezervistilor, la pregatire, in contextul escaladarii tensiunilor cu Rusia, subliniind ca este necesar ca Ucraina sa-si consolideze apararea cu scopul de a contracara o amenintare a unei invazii ruse, relateaza The Associated…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat sa se amestece in alegerile legislative din SUA din noiembrie, a declarat sambata secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza dpa si Reuters. Acuzatia vine dupa ce presedintele Trump a anulat o intalnire prevazuta cu Putin in timpul summitului G20…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intenționeaza sa anexeze intreaga Ucraina și a facut apel cancelarului german Angela Merkel, in interviuri acordate publicațiilor din Germania, sa ofere asistența Kievului, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a evocat ”amenintarea unui razboi total” cu Rusia care, sustine el, si-a ”crescut drastic” prezenta militara la frontiera, dramatizand si mai mult situatia deja tensionata dupa capturarea unor nave ucrainene la Marea Neagra, relateaza AFP, scrie News.ro.Ridicand…

- Kremlinul nu renunța la incercarile de a așeza Ucraina la masa de negocieri cu separatistii „DNR” și „LNR”, pentru a oferi astfel Rusiei statutul de „terța parte”, desi ea este parte beligeranta, susține expertul Ghenadi Druzenko, potrivit Obozrevatel. El a adaugat ca Federația Rusa vrea sa forțeze…