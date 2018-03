Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat pe Facebook ca se va alatura acțiunii lansate de „Naftogaz”, care le cere cetațenilor sa reduca temperatura cu un grad in casele lor, pe citeva zile. „Indemn, de asemenea, toate instituțiile de stat sa reduca pe cit e posibil temperatura in incaperi.…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un ”argument descurajator impotriva agresiunii ruse” in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. ”In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme constituie un argument disuasiv…

- Președintele Radei Supreme al Ucrainei, Andriy Parubiy, sustine ca pericolul cel mai mare pentru securitatea țarii sale il reprezinta Rusia. Declaratia a fost facuta in debutul summitului pentru securitate de la Chisinau.

- Statele Unite intentioneaza sa vinda Ucrainei 210 rachete antitanc cu scopul de a consolida capacitatile de aparare ale Ucrainei impotriva Rusiei, informeaza The Associated Press. Departamentul de Stat al SUA a aprobat, joi, planul de vinzare al celor 210 rachete catre Ucraina in valoare de 47 de milioane…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat, la conferinta sa de presa anuala de miercuri, ca primul transport de arme americane catre Kiev este asteptat in cateva saptamini. Printre armele asteptate la Kiev se afla dispositive anti-sniper, elemente de razboi electronic si impotriva atacurilor…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, miercuri, ca Guvernul de la Londra nu va permite Uniunii Europene sa "submineze" integritatea constitutionala a Marii Britanii, respingand proiectul de acord de Brexit prezentat de negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, potrivit postului France 24.

- "Administratia Obama a facut greselii strategice de neiertat dupa invazia Ucrainiei de Est, când a promis ca nu va permite acest lucru, dar nu a actionat în nici un fel. Rusia si-a consolidat, astfel, rolul de jucator cu greutate în regiune si asta i-a permis sa îsi extinda…

- Senatorul PMP Cristian Lungu a fost prezent la Conservative Political Action Conference 2018, iar cu aceasta ocazie l-a abordat pe ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Bolton, un personaj extrem de influent in cadrul administratie lui Donald Trump, privind rolul pe care Rusia il joaca in Europa…

- Legea privind reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor, a intrat in vigoare in Ucraina. Asta dupa ce la inceputul acestei saptamani documentul a fost promulgat de președintele Petro Poroșenko.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a promulgat marti seara legea cu privire la particularitatile politicii de stat pentru asigurarea suveranitatii de stat a Ucrainei asupra teritoriilor „ocupate temporar'' in regiunile Donetk si Lugansk sau „Legea reintegrarii Donbasului".

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei, relateaza dpa. Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter.…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, sustine ca actiunile NATO nu imbunatatesc securitatea statelor din Balcani, iar extinderea aliantei nu a facut-o mai capabila sa contracareze amenintari precum terorismul si traficul de droguri. "Expansiunea NATO este o greseala si, in acelasi timp,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a acuzat Moscova ca incearca "sa distruga democratia" si a cerut ca steagul Rusiei sa fie interzis oriunde in lume. "Nici politicul, nici business-ul nu pot exista...

- Guvernul ar putea aproba in sedinta de joi proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale. La inceputul acestei saptamani, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a facut o serie de precizari pe tema celor doua acte normative.…

- Administratia Donald Trump si serviciile de informatii din Statele Unite analizeaza planuri pentru a contracara eventuale ingerinte ale Rusiei in viitoarele alegeri, a anuntat miercuri vicepresedintele SUA, Mike Pence.

- Stoltenberg a afirmat ca le-a cerut Ungariei si Ucrainei 'sa gaseasca o solutie si un echilibru' in legatura legea ucraineana a educatiei, prin care se restrictioneaza invatamantul in limbile minoritatilor etnice, act normativ caruia Budapesta i se opune ferm.''NATO va continua sa lucreze…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de guvern si se va aproba. (...) O sa facem plata pana la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in sedinta de guvern, vom aproba si hotararea privind…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, constata ca Rusia poate incerca in orice moment sa agraveze situația din Ucraina. „Putin are in Ucraina atata armata, ca el poate in orice moment sa agraveze situația, daca ii trece asta prin gand. I-am spus candva cancelarului Merkel: Va puteți imagina ca in…

- Matsegora a facut aceste declaratii presei din New York, miercuri. "Mai multi guvernatori au inceput sa ii deporteze pe muncitori nord-coreeni in vederea implementarii acestei rezolutii", a precizat acesta. El a mai informat ca aceasta masura demonstreaza angajamentul Rusiei privind implementarea…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, urmeaza sa efectueze un turneu in regiunea Balcanilor, in contextul eforturilor de contracarare a influentei Rusiei si Chinei, afirma surse comunitare citate de publicatia EUObserver.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Alexander Lukashevich, ambasadorul Rusiei la OSCE, a declarat ca membri ai unor unitati militare nationaliste ucrainene sunt inarmate cu armament de provenienta americana, inclusiv sisteme antitanc, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- Fota remarca, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca "se schimba ecuația est-vest in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci și China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, acesta "va…

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…

- Guvernul japonez acceleraza demersurile pentru achizitionarea, montarea si punerea in functiune a doua sisteme de rachete Aegis Ashore similare cu cel de la Deveselu.Totul pe fondul amenintarilor tot mai accentuate venite din partea Coreei de Nord.

- SUA au cerut Rusiei sa puna capat luptelor din estul Ucrainei și sa accepte desfașurarea unei misiuni de menținere a pacii a ONU, a declarat marți secretarul de presa al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, citata de Radio Liberty. „Rusia și gruparile subordonate sunt sursa violenței in estul…

- Slabirea legislatiei care permite un sistem judiciar independent si o lupta puternica impotriva coruptiei submineaza si rezistenta nationala si poate expune Romania la amenintari venite de peste hotare, inclusiv la cele din partea Rusiei, intrucat "coruptia este o scena pe care actorii ostili o pot…

- O manifestație de amploare a avut loc la Kiev pentru susținerea lui Mihail Saakașvili. Mii de persoane au ieșit in strada și au scandat in favoarea fostului președinte al Georgiei, scrie AFP. Susținatorii lui Saakașvili au cerut eliberarea acestuia din inchisoare, dupa ce sambata a fost arestat de autoritațile…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a intrat in greva foamei in semn de protest dupa ce a fost arestat in Ucraina, fiind acuzat ca ar fi incercat sa organizeze o lovitura de stat cu sprijinul Rusiei, potrivit avocatului sau si unor sustinatori ai sai,informeaza site-ului postului France 24.

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, este chemat la interogatoriu ca martor in cazul de tradare de patrie care il vizeaza pe ex-președintele fugar Viktor Ianukovici. Decizia corespunzatoare a fost luata de Judecatoria Obolonski de la Kiev astazi, 7 decembrie, satisfacind cererea acuzarii de stat,…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, susține ca a fost șocat de situația privind incercarile eșuate a poliției de a-l reține pe fostul guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakașvili. Acesta și-a exprimat emoțiile printr-o postare pe Twitter. „Credeam ca sint foarte greu de surprins, insa ceea ce…