Petrică Mureșan și Ducu Bertzi pe scenă la Carei Vineri, 30 noiembrie 2018, incepand cu ora 16.00, la scena in aer liber din Parcul dendrologic din Carei au continuat evenimentele culturale dedicate Zilei Naționale a Romaniei și Centenarului Marii Uniri. Pe o vreme geroasa, programul a fost deschis de membrii Corului „Angeli” din cadrul Seminarului Teologic Ortodox Roman „Sf. Iosif Marturisitorul” din Baia Mare, care au interpretat melodii patriotice și colinde. Corul a fost condus de preot prof. Univ. dr. Andrei Baboșan. Corala barbateasca „Armonica”, condusa de Ioan Tordoi a prezentat, de asemenea, un program care a cuprins cantece patriotice… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

