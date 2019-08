Stiri pe aceeasi tema

Tehnicianul Neil Lennon a declarat, miercuri seara, ca remiza obtinuta de Celtic Glasgow, scor 1-1, cu CFR Cluj, este foarte buna pentru formatia scotiana in perspectiva mansei secunde din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, miercuri seara, ca este mandru de echipa sa, dar a apreciat ca remiza dintre CFR Cluj si Celtic Glasgow, scor 1-1, in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, este nedreapta, potrivit news.ro.

- FOTO – Arhiva Mijlocasul dejean Ciprian Deac s-a aratat optimist in privinta sanselor campioanei Romaniei, CFR Cluj, de a trece de Celtic Glasgow, in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit Agerpres. „Nu mergem cu gandul ca nu avem nicio sansa, ei sunt favoriti, dar nu mai…

- ​CFR Cluj va întâlni echipa Slavia Praga, la care sunt legitimati Nicolae Stanciu si Alex Baluta, în play-off-ul Ligii Campionilor, în cazul în care va trece de Celtic Glasgow, în turul trei preliminar.Meciurile din play-off vor avea loc la 20/21 august, respectiv…

- CFR Cluj și Celtic Glasgow se vor duela miercuri, 7 august, de la ora 21:00, în manșa tur din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, în timp ce returul se va disputa pe 13 august, de la ora 21:45, pe Celtic Park. CFR Cluj s-a calificat în turul 3 dupa ce a învins…

- Celtic Glasgow, adversara CFR Cluj in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, il va ceda pe fundasul stanga Kieran Tierney la Arsenal Londra pentru suma de 27 de milioane de euro, informeaza presa engleza, citata de lequipe.fr.

- Formatia CFR Cluj a terminat, ieri la egalitate, scor 2-2 (2-1), partida disputata la Netanya, cu echipa israeliana Maccabi Tel Aviv, in mansa a doua a turului secund al preliminariilor Ligii Campionilor. In meciul tur de la Cluj, CFR s-a impus cu 1-0, astfel ca formatia ardeleana merge in turul al…

- FR Cluj va evolua cu invingatoarea din "dubla" Celtic Glasgow (Scotia) - Nomme Kalju (Estonia), in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, daca va elimina formatia israeliana maccabi Tel Aviv, in dubla mansa anterioara, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, luni, la Nyon…