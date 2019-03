Stiri pe aceeasi tema

- Constituirea Centrului de Competenta in Securitate Cibernetica este un dosar la care Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene tine foarte mult, iar la sfarsitul celor sase luni de mandat imi doresc sa putem spune ca avem o evolutie semnificativa, daca nu chiar o finalizare a acestui demers,…

- Romania a dovedit ca poate avea o presedintie digitala de succes, incepand cu 1 ianuarie, si vom mentine acceleratia la podea, astfel incat, pana la sfarsitul mandatului la Consiliul Uniunii Europene sa putem avea un progres foarte bun pe gestionarea dosarelor existente, a declarat, vineri, ministrul…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale organizeaza, sub egida Președinției Romaniei la Consiliul UE, pe 1 martie 2019, la București, la Palatul Parlamentului, Reuniunea informala a miniștrilor in domeniul Comunicațiilor (TTE), precedata, cu o zi inainte, de cea de-a treia Conferința…

- ,„In Guvernarea PSD, Romania a atins cea mai mare creștere a productivitații economice, ajungand pe primul loc intre economiile dezvoltate din lume, se arata intr-un raport al Organizației internaționale pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Conform OECD, „productivitatea" reprezinta…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut o intalnire de lucru cu secretarul comertului al SUA Wilbur Ross, pe agenda discutiilor dintre cei doi demnitari aflandu-se teme precum consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA si oportunitatile de investitii din Romania,…

- Planul de cooperare dintre Ministerul Apararii al Republicii Moldova si Ministerul Apararii Naționale din România pentru anul 2019 a fost semnat marți, 29 ianuarie, la Chisinau. Documentul, semnat de sefa directiei cooperare internationala, colonel Mariana Grama, si omologul sau de…

- Romania va aborda cu impartialitate si pragmatism agenda europeana in domeniul digital in calitatea sa de presedinte al Consiliului Uniunii Europene (UE), a afirmat ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, in cadrul discutiilor pe care le-a avut miercuri, la Bucuresti,…