- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale a gazduit, sub egida Președinției Romaniei la Consiliul UE, vineri, la București, la Palatul Parlamentului, Reuniunea informala a miniștrilor in domeniul comunicațiilor. Reuniunea informala a miniștrilor comunicațiilor din UE a avut ca obiectiv…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE lanseaza o dezbatere strategica si politica despre viitorul unei Europe puternic digitalizate post 2020, abordand si subiecte precum inteligenta artificiala si securitatea cibernetica, informeaza Ministerul Comunicatiilor intr-un comunicat. Aceasta…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, a vorbit intr-un interviu pentru Capital despre planurile la cel mai important activ administrat de minister - Posta - dar si despre investitiile pe care le pregateste in oficiile postale, mai ales pentru o buna colaborare cu…

- Pana la sfarsitul acestui an, in Romania se va lansa licitatia pentru introducerea internetului 5G. Anuntul a fost facut astazi, la Iasi, de ministrul Comunicatiilor si Societatilor Informationale, Alexandru Petrescu in cadrul conferintei e-government. El a mai spus ca pana in 2020 internetul 5G va…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a lansat vineri in consultare publica doua componente cu o importanta majora pentru dezvoltarea comertului electronic din Romania, respectiv:...

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) lanseaza in consultare publica, astazi, 25 ianuarie, doua componente cu o importanța majora pentru dezvoltarea comerțului electronic din Romania, respectiv: „Politica publica in domeniul comerțului electronic” și „Planul de acțiuni pana…

- Ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, susține ca actualul guvern PSD este concentrat pe agenda zilelor urmatoare (cu referire la preluarea președinției de catre Romania a Consiliului Uniunii Europene), iar scandalul cu președintele Klaus Iohannis nu ajuta pe nimeni.„Cuvinte…

- Cu ocazia preluarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin Romfilatelia - companie aflata in portofoliul sau, introduce in circulație, vineri, 04 ianuarie 2019, emisiunea de marci poștale dedicata acestui eveniment…