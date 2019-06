Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministerului de resort, "Digital Assembly 2019' este cel mai mare eveniment in domeniul digital organizat de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene impreuna cu Comisia Europeana si se va desfasura in zilele de 13 si 14 iunie, la Centrul Expozitional Romexpo. 'Romania demonstreaza…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) organizeaza in perioada 27-31 mai 2019, in parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) și sub auspiciile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, evenimentul Bucharest CyberDrill, la sediul universitații partenere.…

- Incidentele de securitate cibernetica pot fi raportate la numarul 1911. Veti primi asistența primara și consiliere pentru diagnosticare și remediere. Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, a anunțat ca incepand din 2 mai 2019 a devenit operațional numarul unic 1911…

- Persoanele fizice, juridice si institutiile publice din Romania vor putea raporta, incepand de astazi, orice de fel de incident de securitate cibernetica la numarul uni 1911. "Pe data de 2 mai vom lansa un proiect foarte important, pe o zona ce tine de securitatea cibernetica. Prin Centrul National…

- Romania sprijina dezvoltarea si inovarea in domeniul agriculturii si culturii, precum si participarea femeilor in economia digitala, a declarat, marti, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, la cea de-a treia editie a evenimentului Digital Day, organizat marti…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, reprezenta Romania in cadrul celei de-a treia editii a evenimentului Digital Day, organizat marti la Bruxelles de Comisia Europeana, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.''In cadrul evenimentului…

