Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a spus, intr-o emisiune la TVR 1, ca in momentul in care ANI a deschis o ancheta de incompatibilitate impotriva lui Klaus Iohannis, l-a sunat pe șeful Agenției, Horia Georgescu. ”A fost de negasit. Plecase din țara, a stat doua saptamani.”, a dezvaluit fostul președinte.Luni…

- Mai multe trenuri de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur au acumulat intarzieri de pana la 145 de minute, luni dimineata, iar CFR anunta ca, in conditiile in care intre Ciulnita si Constanta nu poate fi utilizata tractiunea cu locomotive electrice, au fost anulate mai…

- Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De la SRI. Azi aflam ca cel puțin…

- "Ideea nu e noua. Cu astfel de amenintari se ocupa si fosta Securitate", critica Andrei Plesu legea anuntata de Liviu Dragnea. Scriitorul considera ca persoanele care semnaleaza lucrurile negative din Romania nu pot fi considerate tradatori din tara, ba din contra."Din pacate, ideea domnului…

- Horia Nasra, fost membru in comisia de control a SRI, a spus ca Victor Ponta si-a vazut doar propriul interes si a facut tot ce a putut sa anihileze liderii PSD din teritoriu.„Din tot ce s-a discutat in spatiul public in ultimul an, declaratiile lui Vanghelie vin ca o completare la un tablou…

- Liviu Dragnea a susținut, marți seara, la Antena 3, ca Guvernul USL din 2012 a fost facut fara Crin Antonescu, de catre Victor Ponta cu ”George Maior și cu alții”. Miercuri, 14 martie, liderul PSD a spus ca acesta a fost doar primul episod. "Ii las sa se afunde si mai mult. Vom continua.…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Dan Constantin, despre discuția de la Cornu, unde au participat Ponta, Dragnea și Antonescu: Ponta n-a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne, a spus fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta 1. El vine și cu o teorie: Traian Basescu era ”adeversarul politic”…

- Un puternic cutremur s-a produs in urma cu putine minute in Romania. Seismul a avut magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter si a fost cel mai puternic seism ce s-a produs in tara noastra in acest an. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Nehoiu (41 km), Covasna (45 km),…

- Fostul presedinte al PNL si co-lider al USL a oferit in exclusivitate pentru Stirile B1TV mai multe detalii despre dezvaluirile facute marti seara de catre Liviu Dragnea, cum ca primul guvern condus de Victor Ponta ar fi fost facut de catre SRI prin directorul George Maior."Parti din cele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Televiziunea Kanal D a mai primit o amenda maxima, de 200.000 de lei, de la Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie, dupa ce Monica Gubernat a cerut o monitorizare pentru extra-prime-time, in intervalul…

- "A fost o discutie in calitatea mea de membru in comisia de studiere a arhivei SIPA, mai ales raportat la documentul care a fost intocmit de aceasta comisie in care am lucrat pe parcursul anului 2007 si 2008. Am dat explicatii, am dat anumite detalii si am incercat sa raspund membrilor comisiei la…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Analistul spune ca ieșirea lui Liviu Dragnea a fost una foarte contondenta, una care nu ii este caracteristica. "L-ați auzit pe Liviu Dragnea, care in termeni diplomatici, aproape mieros, i-a cerut lui Codrin Ștefanescu sa-l intrebe pe 'asociatul' sau, Gabriel Oprea despre respectivele petreceri.…

- Fostul șef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a dezvaluit, duminica seara, la B1tv, ca a facut parte din asa zisul ”Stat Paralel”. Reamintim ca Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit zilele trecute la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a vorbit pentru un post de televiziune despre relatiile dintre SRI si institutia pe care a condus-o si a spus ca avea o relatie personala cu seful SRI, uneori discutiile avand loc intr-un cadru informal, la un trabuc si un pahar de whisky. „Intotdeana discutiile aveau…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost una foarte buna, iar oficialul european a aratat ca știa foarte bine situația din Romania. Citește și: SURSE - George…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nu este de acord cu inființarea unei secții speciale pentru investigarea procurorilor. Jurnalista Sorina Matei ii reamintește ca la inceputurile luptei anticorupție din Romania, chiar el a condus o astfel de secție.Citește și: SURSE - George…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- In timpul audierilor de marți din Comisia de control a SRI, George Maior, fostul șef al serviciilor, a facut declarații explozive care implica personaje-cheie din politica și justiția din Romania.

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Koveși . Știrea a fost preluata in scurt timp și de marile publicații din toata lumea. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului…

- A fost stabilita și locația, Congresul urmand sa aiba loc la Sala Palatului. Amintim ca, luni seara, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit despre acest Congres, mult așteptat. "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru…

- "Eu cred ca domnul ministru va veni și va explica ce concluzii are in raportul domniei sale și va face o propunere președintelui. Nu cred ca va susține in Parlament, cred ca va face o conferința de presa sa spuna ce are de spus. Conform legii, ministrul propune, președintele decide", a declarat Ecaterina…

- Afirmatii incredibile ale vedetei Antena 3, Radu Tudor. Intr-o postare socanta pe propriul blog, jurnalistul vorbeste despre insemnatatea acestei zile, Ziua Brancusi in Romania. Jurnalistul e contrariat de faptul ca marele Constantin Brancusi nu l-au omagiat aproape deloc pe acesta.Citește…

- "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru ca trebuie clarificate unele lucruri", a declarat ministrul Muncii, luni, 19 februarie, in emisiunea Romania9, moderata de Ionuț Cristache la TVR1. "In primul rand cred ca ar trebui sa discutam…

- Google anunta lansarea unui produs care are ca tinta sprijinirea afacerilor mici in atragerea de noi clienti: AdWords Express. Aceasta versiune mult simplificata a solutiei AdWords permite companiilor mici sa realizeze, in mai putin de 15 minute, campanii de publicitate pe Google, avand rezultate clare:…

- Un nou scandal imens a izbucnit in spatiul public. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, si Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei au depus o plangere penala la Parchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA. Denuntatorii, fosti membri in Comisia pentru Stabilirea…

- Mircea Diaconu a declarat ca și el este ingrijorat de statul de drept din țara noastra, declarand ca "Romania a devenit statul cu cele mai multe condamnari la CEDO". De asemenea, a punctat ca, in anul 2015, s-au cerut de 16 ori mai multe mandate de ascultare și urmarire decat FBI. Totodata,…

- El comenteaza, la RFI, temerile sindicatelor privind scaderea unor salarii, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat si spune ca "e foarte posibil sa existe si unele categorii la care ar trebui sa se faca inca ajustari”. "In domeniul bugetar functioneaza…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat declarația fostului președinte al Romaniei. ”Traian Basescu face acum pe viteazul, dar ii aduc aminte ca a declarat de trei ori ca nu il investește pe Ponta ca și premier, și cu toate astea l-a investit pe Ponta ca și premier. Așa ca sa o lasam mai moale…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Acesta a raspuns și la intrebarea moderatotului Ionuț Cristache daca ar vedea-o pe Kovesi președintele Romaniei. Fostul sef al statului a mai dezvaluit ca, in seara turului 2 al prezidențialelor…

- Traian Basescu le da peste nas celor care il acuza ca a avut relații de prietenie cu șefii serviciilor secrete sau cu alte instituții de forța. La TVR 1, in cadrul emisiunii ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor din 2009 nu a discutat…

- Echipajul romanesc a traversat Atlanticul intr-o barca cu vasle, in 38 de zile, 14 ore și 32 de minute. Record de timp pentru Atlantic 4! Echipajul romanesc Atlantic 4 (Andrei Roșu, Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe) a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic, stabilind astfel…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Cehia a invins campioana olimpica, Danemarca, iar Germania - Slovenia a avut nevoie de 10 minute de analiza video pentru a se lua o decizie la ultima faza: Germania a egalat din 7 metri! Dupa fete, care au eliminat Romania la Mondialul de anul trecut, in "optimi", Cehia iese in evidența și la baieți,…

- Liderii celor trei formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei.…

- Invitat la interviurile DC News, jurnalistul i-a dat exemplu pe Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. "Sunt oameni politici care se simt foarte confortabil la anumite televiziuni. Cei de dreapta se simt bine la Realitatea TV, cei de stanga se simt bine in zona Antena 3 - Romania…

- Liviu Dragnea s-a laudat pe Facebook, vineri, ca stoparea exodului medicilor romani e o reusita a programului de guvernare al PSD. Presedintele Camerei Deputatilor a spus ca majorarile salariale sunt cele care conving tot mai multi medici sa ramana in tara, citand o analiza publicata de Ziarul Financiar.…

- Știrea privind raspunsul dat de Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției din Romania a fost publicata pe site-ul evz.ro de redactorul responsabil de domeniu, un om cu o indelungata experiența. Autorul și-a bazat materialul pe sursele sale și a susținut, și susține in continuare ca, in cateva…

- Stirea ca Radu Mazare a plecat in Madagascar, unde cere azil politic, a starnit un val de comentarii pe retele sociale. Unii sunt revoltati ca fostul primar al Constantei a reusit sa plece din Romania, desi era sub control judiciar, iar altii il felicita ca a reusit sa scape.

- Realizatorul TV Ionuț Cristache i-a raspuns lui Gabriel Liiceanu, dupa ce filozoful a scris intr-un text publicat pe contributors.ro ca la TVR exista o emisiune unde "Ionuț Costache” are un "proiect TV compact cu crema infractorilor”. Acesta se refera la emisiunea "Romania 9”."Ies si eu la…

- Gabriel Liiceanu a scris o postare dura la adresa lui Ionuț Cristache, de la TVR. Gabriel Liiceanu a criticat, intr-un articol publicat pe contributors.ro, emisiunea lui Ionuț Cristache de la TVR 1, ”Romania 9”. El acuza ca a fost tarat intr-o ”mocirla amenajata pe ecran, cu securiști și infractori”.…

- Institutul Cantacuzino va intra oficial in subordinea Ministerului Apararii incepand de vineri, 22 decembrie. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața de ministrul Mihai Fifor. „Astazi, dupa cateva luni bune de analiza și de discuții, am semnat protocolul de predare-primire a patrimoniului Institutului…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care s-a intalnit la Washington cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, acestia discutand…