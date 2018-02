Stiri pe aceeasi tema

- LASATA SECULUI de Paste pastreaza acte rituale specifice unui inceput de an agrar celebrat la echinoctiul de primavara. In Muntenia, de Lasata secului, se prepara placinte cu branza dulce si stafide ce se ofera soacrelor, ca relatiile sa ramane dulci in timpul Postului Pastelui. In duminica Lasatului…

- Tinerii din Sinca Noua vor da drumul la „Roata in flacari”! Sambata, 17 februarie 2018, la Sinca Noua se va desfasura ineditul, dar stravechiul obicei „Roata in flacari”, traditie care se repeta an de an la intrarea in postul Pastelui si simbolizeaza reinnoirea si purificarea timpului,…

- a fost marcata, miercuri, de tinerii din Bistrita si Suceava, cu trageri cu arme de foc in poligon, concerte caritabile si vizite la muzee si in Cetatea de Scaun a Sucevei, transmite corespondentul Mediafax.

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Postul Paștelui 2018 are loc in perioada 19 februarie – 7 aprilie. In acest an, Paștele ortodox pica pe 8 aprilie. Duminica, 11 februarie, se lasa sec de carne, iar, duminica, 18 februarie, este lasatul secului pentru Postul Sfintelor Paști, potrivit crestinortodox.ro. Exista persoane care…

- Lasata Secului pentru Postul Pastelui 2018. Lasata Secului este un moment extrem de important pentru crestini. Posturile care preced marile sarbatori au o importanta cu totul deosebita. Pentru crestinul ortodox nu se poate concepe impartasire fara post, iar Lasata Secului coincide cu Duminica Infricosatei…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna, inaintea…

- Lasatul secului de carne pentru Postul Paștelui 2018 mai poarta numele de Duminica Infricoșatei Judecați, potrivit calendarului ortodox 2018. In calendarul bisericesc, Lasatul Secului are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paște: Duminica Infricoșatei Judecați – cand se lasa sec de…

- ''Moșii de iarna'' marcheaza inceputul sambetelor morților, in numar de șapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Paștelui, credincioșii ortodocși lasa sec de carne.

- FARA teste suficiente de glicemie... FARA specialiști in diabet pediatric Diabetul pediatric (diabetul de tip 1) afecteaza peste 3000 de copii și tineri din Romania, a caror viața depinde de injectarea cu insulina. Pentru aceștia, insulina devine la fel de necesara ca aerul, pentru a supraviețui. Mai…

- Surorile Baziliene de la manastirea „Sfanta Maria” de pe Dealul Crucii, Baia Mare, organizeaza in perioada martie – octombrie, mai multe serii de exerciții spirituale, de la 3 la 8 zile, pentru persoane consacrate, preoți, tineri, laici și pentru cine dorește sa se retraga din preocuparile zilnice,…

- Viata in mediul urban a influențat și a decalat mult varsta la care tinerii se casatoresc și la care sunt nascuți copiii. In mediul urban din Romania, cele mai multe casatorii incheiate in ultima perioada au avut loc in grupa de varsta 25-29 de ani atat pentru femei cat și pentru barbați, comparativ…

- Programatorii ce detin studii medii si care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de la 1 februarie de de impozitul pe salariu, a anuntat recent Ministerul Comunicatiilor.

- Ziua Sfantului Trifon este prima mare sarbatoare a calendarului agricol, pomicol și viticol. Fiind patronul insectelor de tot felul, care pot ataca vegetația, Sfantului Trifon i se acorda o atenție deosebita in lumea bunicilor noștri. In aceasta perioada sunt celebrate sarbatori viticole, precum Arezanului…

- Tinerii medici rezidenti si specialisti, cu activitate si lucrari in domeniul neuropatiei diabetice sau al piciorului diabetic, sunt asteptati sa se inscrie in competitia pentru Premiul Neurodiab, oferit de catre Societatea de Neuropatie Diabetica – Neurodiab, pentru al saselea an la rand. Premiul Neurodiab…

- Primarul municipiului Baia Mare a trait clipe pline de emotie alaturi de copiii si tinerii din comunitatea roma din Baia Mare. Vineri, 26 ianuarie, Catalin Cherecheș a participat la Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” la actiunea “Holocaustul – o dureroasa amintire”. “Cu o zi inainte de comemorarea…

- Patru tineri din comuna Garbova au fost retinuti de politistii Sectiei 7 politie Rurala Sebes. Tinerii sunt banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine, prejudiciul total fiind de peste 20.000 lei. Politistii au facut 4 perchezitii domiciliare si au identificat provenite din furturi. Potrivit…

- Istoviti de coruptie si instabilitate guvernamentala, tot mai multi tineri romani inalt calificati aleg sa emigreze in Occident. Este un fenomen de amploare care, pentru moment, nu ingrijoreaza prea mult puterea, scrie Liberation.

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Sporturile extreme revin in weekend in complexul de ski și snowboard Arena Platoș Paltiniș. Unul dintre cele mai spectaculoase concursuri ale sezonului are loc sambata, 20 ianuarie. Arena Freestyle Open va aduce la Sibiu cei mai spectaculoși boarderi și free-ski-eri, temerari pentru care sariturile,…

- O noua tendinta alarmanta care implica adolescentii ce ingereaza capsule de detergent si posteaza videoclipurilor pe YouTube ar putea reprezenta un real pericol, au avertizat oficialii din domeniul sanatatii citati de The Telegraph. Adolescentii s au filmat in timp ce musca din capsule de detergent…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii 'Dreamers', este "probabil mort", informeaza duminica AFP. …

- Crestinii ortodocsi de stil vechi marcheaza astazi ajunul Sfantului Vasile. De aceasta zi sunt legate multe traditii si obiceiuri populare.In seara de 13 ianuarie, dupa ce apune soarele, cetele de uratori pornesc din casa in casa cu "Plugusorul".

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- Este oficial! Tinerii ieseni Alexia&Matei vor evolua in prima semifinala Eurovision Romania 2018 de la Focsani, duminica, 21 ianuarie 2018. Lista completa a pieselor si interpretilor: 1.„A LOVE WORTH FALLING FOR" M&V: Lina Sanden, Gustav Nilsson, Johan Smith Lina 2.„DEVOTED" M&V: Michael James Down,…

- Sfantul Nil Athonitul a trait in binecuvantatul pamant al Maicii Domnului, pe Muntele Sfant al Athonului si este praznuit de Biserica Ortodoxa pe 7 mai al fiecarui an, scrie doxologia.ro. Iata care au fost prezicerile sale: "Incepand cu anul 1900, pana la mijlocul veacului douazeci,…

- Aproximativ 200 de studenti din 15 centre universitare din Romania s-au adunat, la Timisoara, iar sambata seara, au participat la un protest fata de modificarile legilor Justitiei. Tinerii au venit incolonati, din Complexul Studentesc, pana in Piata Victoriei, purtand pe umeri un sicriu…

- Boboteaza este una dintre cele mai importante sarbatori, atat pentru crestinii ortodocsi, cat si pentru cei catolici. Crestinii praznuiesc Boboteaza pe data de 6 ianuarie. Urmata de ziua Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, praznicul marcheaza finalul seriei sarbatorilor de iarna dedicate nasterii Mantuitorului.…

- Plantele medicinale sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii organismului si de obicei, acestea se consuma sub forma de infuziile preparate astfel: la 200 ml apa clocotita se pune o lingurita de plante matuntata si se acopera pentru 10 minute. Se beau 2 cani de ceai pe zi.

- Statele Unite au inculpat doi hackeri romani care au spart camerele de supraveghere din Washington D.C, cu cateva zile inainte de ceremonia de investire in funcție a președintelui american Donald Trump. Anunțul a fost facut de reprezentanții Departamentului de Justiție al SUA, conform site-ului agenției…

- CHIȘINAU, 29 dec – Sputnik. Combinația între stresul provocat de sezonul sarbatorilor și reflecția intensa asupra propriei vieți care are loc de obicei în aceasta perioada a anului poate afecta pe oricine. Iata ce recomanda nutriționiștii consultați de sporteluxe.com pentru…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. Peste 450 de mii de romani poarta numele Sfantului.

- Numit EIS 2.0, proiectul s-a desfasurat in perioada iulie - decembrie 2017, in realizarea lui, reprezentantii universitatii pornind de la o serie de sondaje ingrijoratoare. „Din cauza lipsei de informatii, dar si a increderii in sine scazute, majoritatea elevilor din medii dezavantajate nu se inscriu…

- In India, numai 2,5% din populatie este crestina. Crestinii de aici ofera cadouri si au masa incarcata cu bunatati ca si in restul lumii, insa din cauza ca in India nu se gasesc brazi ori pini pentru a fi decorati, de obicei, impodobesc un banan sau un mango. De asemenea, frunzele acestor pomi sunt…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania anunta festivitatea de premiere a proiectelor finaliste din cadrul Concursului Lider European. Caștigatorii vor fi premiați de catre comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu. Festivitatea de premiere va avea loc marți, 19/12/2017, incepand…

- Prorocul Daniel este cinstit pe 17 decembrie. Sfantul Proroc Daniel s-a nascut din seminția lui Iuda, seminție imparateasca. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Cand Ierusalimul a fost cucerit de imparatul babilonean Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi.…

- Copiii și tinerii beneficiari ai Centrului CARTHA Adjud au marcat Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați printr-o excursie, cu o destinație pe care și-au dorit-o foarte mult și anume la București. Ei au vizitat Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa”, Palatul Parlamentului și,…

- Sinagoga din Gothenburg, Suedia, a fost atacata sambata seara cu sticle incendiare. Se pare ca atacatorii erau activiști pro-palestinieni, scrie tvr.ro.In cladire se aflau mai mulți adolescenți care luau parte la o petrecere. Tinerii s-au refugiat in subsol.

- Crestinii au sarbatorit, ieri, 6 decembrie, Sfantul Nicolae. Acesta este recunoscut pentru faptele sale bune și pentru generozitatea sa, iar cei care ii poarta numele au fost sarbatoriți. Una dintre vedetele noastre care poarta acest nume sfant este Niculina Stoican. Aceasta a fost surprinsa…

- ”Consideram ca acordarea statutului de utilitate publica trebuie sa fie atributul exclusiv al consiliilor județene/locale, avand in vedere ca majoritatea organizatiilor beneficiare ale acestui statut iși desfașoara activitatea pe plan local sau județean și nu la nivel național. In mod special,…

- La aproximativ o saptamana dupa ce a avut loc crima terifianta de la Calarasi, in urma caruia un barbat a fost ucis, cei doi suspecti au fost gasiti. Acestia au fost dusi in fata instantei unde au recunoscut tot.

- Episcopia Maramureșului și Satmarului impreuna cu Protopopiatul Ortodox Roman organizeaza in data de 11 decembrie conferința „Tinerii – Bucuria bisericii”. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultura a Sindicatelor cu incepere de la ora 18.00. La conferința este invitat și pr. prof. univ. dr. Constantin…

- Un grup de protestatari a contestat prezenta la targul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu - care si-a lansat cartea „Lupta politica“ -, a lui Adrian Nastase si Sorin Rosca Stanescu, fosti condamnati, care, dupa parerea lor, vorbesc despre „valori inversate“ si care nu ar trebui sa fie in viata publica.…

- Credinciosii crestini s-au repezit sa inlocuiasca icoanele religioase din locuinte cu postere care proslavesc Partidul Comunist si conducatorul acestuia; celor care au facut acest lucru li s-a promis ca vor scapa de saracie. Mii de crestini dintr-un sat extrem de sarac din Sud-Estul Chinei au inlocuit…

- Apelul lui Kim Jong-un la intarirea aderenței la valorile tradiționale nord-coreene nu are priza in rindul locuitorilor din capitala Phenian. In special pe segmentul de virsta al tinerilor, scrie publicația Daily NK, semnaland faptul ca produsele de televiziune sud-coreene ramin pe primul loc pe „lista…