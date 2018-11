Fumatorii care isi petrec timpul in mod regulat cu persoanele care utilizeaza tigari electronice sunt mai tentati sa renunte la tutun, sugereaza un studiu efectuat recent in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetarea realizata la University College London (UCL) a descoperit ca fumatorii care si-au petrecut timpul frecvent cu utilizatorii de tigari electronice au avut cu 20% mai multe sanse de a inregistra o tentativa recenta de a renunta la fumat. Aproape un sfert dintre fumatorii (25,8%) care au participat la studiu au declarat ca isi petrec timpul in mod regulat cu utilizatorii…