Petrecerea lui “Ginerica” de la Blocul 202, cu Fanfara Rotaria si multi gura-casca | VIDEO

- SARBATOARE… Sezonul nuntilor e in toi la Vaslui, iar operatiunea “Gatitul Miresei” prinde din ce in ce mai mult teren. Nu numai la nuntile conationalilor nostri se pastreaza acest stravechi obicei si iata ca si romanii de rand tin ca acest ritual sa nu se piarda. Sambata, la orele pranzului, toata intersectia…

- Petrecerea de nunta a doi tineri din localitatea Calugareni, Arad, s-a transformat intr-o tragedie, dupa ce unul dintre invitați s-a prabușit la pamant, in mijlocul petrecerii și a murit.

- CONTROVERSE… Din ce in ce mai multe voci din administratie sustin modificarea Codului Administrativ, in conditiile unei nemultumiri din partea populatiei fata de instituirea unor pensii speciale pentru fosti primari, viceprimari, presedinti sau vicepresedinti de Consiliu Judetean. O astfel de masura…

- Programul Vreau in clasa a IX a continua cu succes iar astazi o serie de absolvenți de liceu au fost premiați la Casa de Cultura M. Ursachi din Iași. Este vorba de 14 elevi de la diferite școli din județul Vaslui dar și din județul Iași. Colega Raluca Daria Diaconiuc a fost prezenta la eveniment și…

- Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde, astazi, cea mai mare parte a regiunii. Disconfortul termic va fi accentuat in județele Vrancea, Galați, Iași, Vaslui și Botoșani, acolo unde Indicele Temperatura – Umezeala va atinge pragul critic de 80 de unitați Dupa amiaza si seara, local la munte…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de furtuni pentru sudul, estul si centrul tarii, precum si pentru zonele de munte, vlabila pana la ora 23:00. Vremea va continua insa sa fie instabila in cea mai mare parte a tarii pana cel putin maine seara – potrivit unei informari meteorologice. Furtunile…

- Au fost transmise mesaje de avertizare pentru populatie prin sistemul RO-ALERT în 13 judete (Alba, Bihor, Bacau, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Galati, Iasi, Maramures, Neamt, Salaj, Tulcea si Vaslui). Permanent au fost monitorizate în teren cursurile de apa vizate de avertizarile/ atentionarile…

- O autosanitara a Serviciului de Ambulanța Județean Vrancea, care trebuia sa ajunga la o pacienta in coma, a ramas blocata in noroi, in timp ce traversa albia raului Ramnicu Sarat, in comuna Jitia. Ambulanța a fost chemata pentru o intervenție medicala in comuna Jitia, pentru a transporta la spital o…