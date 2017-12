Stiri pe aceeasi tema

- REVELION 2018 Bucuresti. Câteva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani sunt: petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri.

- Cum va fi vremea de Revelion 2018. Noaptea dintre ani va fi una mai calda decat ar fi normal, astfel ca vor fi cu 10 grade in plus fața de valorile obișnuite pentru aceasta perioada. Doar prin estul Transilvaniei, temperaturile minime vor fi mai scazute si se vor incarda intre -4 si pana la 3 grade,…

- Romanii par sa prefere locatii traditionale pentru petrecerea Revelionului 2017-2018. Potrivit unui studiu, cei mai mulți aleg sa ramana acasa, in noaptea dintre ani. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de ANUL NOU, SMS cu FELICITARI. MESAJE frumoase de REVELION 2018 Dintre respondenti,…

- Mai e putin pana la Revelion, iar cei mai multi dintre romani si-au facut deja planurile. Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre…

- Ana Bogdan a semnat cu Steaua și ataca intrarea in Top 100. De șase luni, are un nou antrenor. Ana Bogdan (105 WTA) vrea sa dea lovitura in 2018, iar pentru asta și-a format deja o echipa completa pentru a ataca noul sezon. Sportiva a plecat deja la Shenzhen, China, pentru primul turneu din 2018. ”Am…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE. Unii nativi isi vor gasi iubirea și se vor bucura de jumatatea lor la petrecerea dintre ani, in timp ce alții au parte de caștiguri neașteptate la final de an. Iata ce pregatesc astrele zodiilor pentru 28 decembrie!

- Primaria Craiova ii invita pe locuitorii municipiului sa petreaca impreuna trecerea dintre ani, pe strada A.I. Cuza, in dreptul Universitații, in compania unor nume importante ale scenei romanești. Vor concerta Directia 5, Morris, Dana Torop și Trupa Maxim. Spectacolul de ...

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera,…

- REVELION 2018 Bucuresti. Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, câteva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani.

- Pentru cei care inca nu si-au antamat vreo petrecere in noaptea dintre ani, le dam idei de distractie. Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi, Beraria H sau concertele din piete si parcuri sunt cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece...

- Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Opt spitale de urgenta din Capitala si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura, prin liniile de garda, asistenta medicala in perioada Craciunului, iar 17 farmacii cu program non-stop vor fi deschise de Craciun si Revelion. 0 0 0 0 0 0

- Primaria Ploiesti a semnat vineri contractul pentru asigurarea spectacolului care va avea loc de Revelion in centrul municipiului. Concertele vor incepe la ora 22.00, iar la miezul noptii este programat un foc de artificii, au anuntat reprezentantii administratiei locale, intr-un comunicat de presa…

- Sarbatorile nu inseamna numai pom de Craciun, colinde si preparate traditionale! Inseamna si petreceri, acolo unde trebuie sa avem o tinuta adecvata. Iar daca tot v-ati hotarat sa va alegeti tinuta de Craciun, puteti sa va faceti o idee si despre cum va trebui sa arate cea de Revelion.

- USR Bucuresti va sesiza Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale. De asemenea, va avertiza autoritatile din domeniul ahizitiilor publice pentru ca acestea sa fie mai atente la procedurile derulate in zilele urmatoare de catre companiile…

- Numarul 1 mondial in tenisul feminin, Simona Halep, a fost umilita la parada de 1 decembrie. dezvaluirea a fost facuta abia acum. Simona Halep, care a fost ravașitoare la Gala Elle 2017 care a avut loc miercuri seara la Palatul Parlamentului, a trecut printr-un moment extrem de neplacut la Parada de…

- Evenimentul “Baia Mare are suflet” continua pe intreaga perioada a lunii decembrie. Conform site-ului oficial al Primariei Baia Mare, printre cei mai cunoscuti artisti care vor urca pe scena din Centrul Vechi al orasului se numara Stefan Banica Junior, Directia 5, Narcisa Suciu, Stefan Hrusca si 3 Sud…

- Edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari de…

- „Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri (marti, n.r.) la Kiselelf (sediul central al PSD, n.r.) si am avut o intalnire cu domnul presedinte Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost impreuna la o intalnire la Palatul Victoria cu domnul prim-ministru si viceprim-ministru si la aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- In pofida ploii, protestatarii au scandat impotriva Guvernului, dar si impotriva primarului Capitalei Gabriela Firea. La un moment dat, o mare parte a celor aflati in Piata Victoriei s-au prins in Hora Unirii, pe care au incheiat-o in aplauze. Mitingul s-a desfasurat sub titulatura…

- Protestatarii au cantat imnul national, in timp ce au fluturat drapelul Romaniei. Se scandeaza "Firea, nu uita, asta nu e piata ta!", "Justitie, nu coruptie!", "De sarbatori, fara dictatori". Citeste si Gabriela Firea inchide Piata Victoriei pentru un targ de Craciun. Protestatarii:…

- Petrecerile reprezinta o constanta in viata ta, deoarece ai numerosi prieteni si iti place sa te bucuri la maximum de timpul petrecut in preajma lor. Prin urmare, casa ta se transforma foarte des intr-un spatiu de distractie, care gazduieste zeci de oameni, la fiecare petrecere. De regula, tu organizezi…

- Andreea produce legume, fructe si mezeluri la ferma ei din judetul Giurgiu. Are un magazin online unde primeste comenzi pentru alimentele certificate, dar de curand a descoperit o noua metoda prin care sa isi duca produsele mai aproape de clienti. Posteaza in grupurile de Facebook ale mai multor…

- Pe langa concertul care va fi sustinut de Johann Strauss Ensemble, municipalitatea va mai organiza cu ocazia sarbatorilor de iarna si alte manifestari artistice care vor culmina cu aducerea in recital, in noaptea de Revelion, a unei indragite soliste de muzica usoara.

- Black Friday este cea mai așteptata perioada din an, mai ales de catre fashionistele convinse care au acum ocazia sa-și achiziționeze de la genți ieftine de Black Friday 2017 sau pantofi de dama de Black Friday 2017 si pana la rochii de seara elegante. De Black Friday 2017 este momentul sa-ți cumperi…

- O imagine surprinsa in Piața Amzei din Capitrala a indurerat-o profund pe prezentatoarea de televiziune Marina Almașan. Marina Almașan, care a fost casatorita cu muzicianul Victor Socaciu , este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micul ecran de la Televiziunea Naționala. Vedeta a surprins…

- Lantul de restaurante de tip fast food KFC isi continua planurile de extindere la nivel national si deschide prima unitate din Centrul vechi al Capitalei si cea de-a treia de tip drive thru, in Oradea, in urma unei investitii totale de peste un milion de euro. Astfel, KFC isi intareste…

- Festivalul National Concurs de Muzica Folk „Ziua de Maine” transforma Alba Iulia in capitala muzicii folk. Timp de doua zile, in perioada 11 – 12 noiembrie, folkul romanesc se muta cu intreg bagajul de muzica buna la Alba Iulia pentru cel mai important festival de folk din Romania. Evenimentul are o…

- "PNL este solidar cu manifestatiile de strada ale societatii civile pentru independenta justitiei, pentru continuarea luptei anticoruptie, pentru integritatea in functia publica. PNL se bate, la nivelul Parlamentului, pentru a impiedica adoptarea oricarei prevederi legale care sa afecteze independenta…

- Dacian Cioloș, despre viitorul Platformei Romania 100: ”La alegerile viitoare, vom fi prezenți”, a spus fostul premier, duminica seara, din mijlocul protestatarilor care s-au strans la Palatul Parlamentulu i, nemulțumiți de modificarile aduse legilor justiției. Cioloș a fost intrebat ce l-a determinat…

- Aparitie surpriza printre protestatarii care se indreptau spre Palatul Parlamentului. Printre oameni a fost zarit si fostul premier Dacian Ciolos. Alaturi de el se afla si fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna, conform Antena3.ro. Sursa foto: Antena3.ro. ...

- Liviu Varciu iși boteaza fetița in luna mai a anului viitor. La eveniment vor participa cel puțin 400 de persoane, iar realizatorul tv va avea grija ca totul sa fie bine pus la punct. La botezul Anastasiei va intreține atmosfera Adrian Minune dar și Jean de la Craiova. Liviu Varciu nu se gandește inca…

- Liviu Dragnea va participa, luni seara, la o intalnire la un club din Capitala, la care participa mai mulți colegi de partid, despre care presa a scris ca ar fi o petrecere organizata cu ocazia zilei sale de naștere. Șeful PSD a implinit, sambata, varsta de 55 de ani.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi sarbatorit luni seara la un club din Capitala, unde se va afla alaturi de mai multi colegi de partid. Dragnea a implinit sambata varsta de 55 de ani. Intrebat daca i se pare normal sa petreaca exact in ziua in care se implinesc 2 ani de la tragedia din clubul…

- Mars emotionant in Capitala. Bucurestenii se strang in Piata Unirii pentru a pleca spre clubul lacrimilor: Colectiv. Printre ei sunt rude si prieteni ai celor care au murit, dar si supravietuitori. Tineri carora flacarile le-au mutilat trupurile si sufletele.

- Primarul Capitalei le garanteaza bucurestenilor ca nu se pune problema intreruperii furnizarii apei calde sau a caldurii. ” Cine mai face astfel de afirmatii pe viitor ne vom rezerva si noi dreptul sa ne aparam in instanta, pentru ca nu putem sa stam nepasatori sa vedem cum vine cate cineva si ce interese…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari marți ca nu se pune problema întreruperii furnizarii apei calde pe tot parcursul anului și a caldurii pe perioada sezonului rece și a precizat ca cei care vor mai face afirmații contrare vor fi acționați în instanța, informeaza…

- "Dezmint cu toata taria aceste informații, aceste supoziții, nu știu de unde le-a luat doamna reprezentanta a KPMG, noi știm ce discutam și ce facem la Primaria Generala și le garantez tuturor bucureștenilor ca nu se pune problema sa se intrerupa furnizarea de apa calda pe tot parcursul anului și…

- Cetatenii din Capitala pot depune cereri pentru acordarea ajutoarelor de incalzire a locuintei pentru sezonul rece. Cererile si documentele prevazute de lege se depun la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a primariei de sector unde isi are domiciliul solicitantul, conform…

- Bucurestenii cu venituri mici pot cere ajutoare pentru incalzire Cetatenii din Capitala pot depune cereri pentru acordarea ajutoarelor de încalzire a locuintei pentru sezonul rece. Cererile si documentele prevazute de lege se depun la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Ceremonia a avut loc la Biserica Sf. Spiridon Nou, din Capitala. Nasii celor doi sunt selectionerul Cosmin Contra si sotia sa Alina. Petrecerea va avea loc la un restaurant din centrul Bucurestiului. Adrian Mutu si Sandra sunt casatoriti civil din data de 14 februarie. Cei doi au un baietel, Tiago,…

- Președintele Klaus Iohannis participa, luni dimineața, la cea de-a 63-a sesiune anuala a Adunarii Parlamentare NATO care are loc la Palatul Parlamentului din București, unde va ține o alocuțiune în jurul orei 9.00.

- Un numar de 151 de proiecte au fost depuse in cadrul campaniei "Propune pentru București", iar dupa evaluare și selecție 20 dintre acestea vor fi incluse in proiectul de buget pentru anul 2018, urmand sa beneficieze de un total de patru milioane de euro. Propunerile au vizat urmatoarele…

- Numarul persoanelor fizice cu restante mai mari de 30 de zile la banci si institutii financiare nebancare a crescut cu 1,14% in august, comparativ cu luna precedenta, ajungand astfel la 676.017, reiese din cele mai recente date al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceste persoane aveau restante…

- RADET Bucuresti începe, marti, probele pentru sezonul de încalzire 2017-2018, pentru toti consumatorii din mediul urban din Capitala. În institutiile sociale, spitale si scoli, probele la cald sunt deja în curs de desfasurare.

- RADET Bucuresti incepe, marti, probele pentru sezonul de incalzire 2017-2018, pentru toti consumatorii din mediul urban din Capitala. In institutiile sociale, spitale si scoli, probele la cald sunt deja in curs de desfasurare.