Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Cel puțin 13 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu mașina in mulțimea aflata intr-un club din Kent, Marea Britanie. Locul era foarte aglomerat in momentul incidentului, dar din fericire viața niciunuia dintre cei raniți nu este pusa in pericol scrie BBC News. Șoferul mașinii care a comis…

- Aceasta riposta va fi 'bine gandita' si 'va corespunde in totalitate intereselor tarii noastre', a afirmat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-o conferinta de presa. Aflat la Astana, in capitala Kazahstanului, pentru o reuniune cu privire la Siria, seful diplomatiei…

- Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice…

- "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus…

- La noua zile dupa ce agentul dublu rus Serghei Skripal și fiica sa Iulia au fost atacați cu o substanța neurotoxicași se afla in coma, un alt rival al lui Putin a fost gasit mort in Marea Britanie.

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- La noua zile dupa ce agentul dublu rus Serghei Skripal și fiica sa Iulia au fost atacați cu o substanța neurotoxicași se afla in coma, un alt rival al lui Putin a fost gasit mort in Marea Britanie.

- În plin razboi diplomatic între Rusia si Marea Britanie, presa tabloida din Anglia îl loveste în orgoliu pe liderul de la Kremlin, lansând speculatia ca si-ar fi facut mai multe operatii ca sa scape fie de ochii

- Intr-un avertisment fara precedent, Marea Britanie a somat Rusia sa ofere explicații pentru atacul neurotoxic soldat cu otravirea unui fost agent rus și a fiicei acestuia, acuzand direct Moscova de...

- In fiecare an, de 8 martie, companiile cauta noi moduri de a-și atrage clienții care vor sa le faca o surpriza femeilor din viețile lor. De data aceasta, in prim plan ajunge un bar din Middlesborough, Marea Britanie, care ii invita pe oameni sa le faca o surpriza „difertira” mamelor lor. Petrecerea…

- Atacul cu substanța neurotoxica de lupta care l-a trimis in spital fara perspective pe colonelul GRU Sergei Skripal, cel care a lucrat pentru MI6 și era refugiat in Marea Britanie, a ridicat semnalul de alarma vizand asasinatele la comanda in strainatate ale liderilor și rebelilor ceceni, opozanților…

- Peste 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, cel in care fost agent secret rus si pe fiica acestuia au fost la un pas sa fie asasinați.

- In ultimele zile, scandalul internațional care ține primele pagini ale ziarelor se refera la agentul dublu Serghei Skripal. Dupa ce barbatul și fiica sa au fost la un pas de moartea, Marea Britanie a avertizat Rusia ca nu va sta deoparte, și va acționa „fara ezitare” pentru a-i aduce pe cei vinovați…

- O neurotoxina este substanta la care au fost expusi fostul spion rus si fiica sa, a anuntat politia britanica. In stare grava este si primul politist care a intrat in contact cu cei doi, gasiti inconstienti pe o banca.

- Anchetatorii britanici sunt aproape sa afle ce a cauzat otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și fiicei sale in Marea Britanie, dar acest lucru nu inseamna ca ei au o idee despre cine a facut-o, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. „Cu toate acestea, este clar ca cea mai populara…

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP.

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte patru au fost ranite – toti civili – dupa ce un atacator sinucigas a detonat o masina capcana la bordul careia se afla, atacul vizand – dupa primele informatii – un convoi al trupelor straine vineri dimineata in estul capitalei afgane Kabul, relateaza…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…

- O tanara din Marea Britanie a avut parte de o distracție pe cinste dupa ce a consumat o cantitate mare de alcool și apoi i s-a rupt filmul! A avut parte de un adevarat șoc a doua zi, atunci cand și-a privit telefonul!

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- Doua persoane au fost ucise intr un incident armat produs vineri dupa amiaza in centrul orasului elvetian Zuuml;rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala, potrivit Romania TV. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Petro Porosenko, președintele Ucrainei, a semnat, marti, o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Aceasta are ca scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, care se afla, intr-o buna parte, sub controlul rebelilor pro-ruși.

- Grupul MOL a incheiat anul trecut cu un profit net de 1,11 miliarde dolari, in crestere cu 18%, cel mai mare nivel din ultimii 10 ani, in timp ce rezultatul EBITDA s-a majorat cu 14%, depasind tinta stabilita pentru 2017 pe fondul performantelor financiare si operationale ale tuturor…

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- O tânara de 26 de ani din Marea Britanie a fost retinuta de Politie dupa ce a lasat un biletel în parbrizul unei ambulante parcate chiar în fata locuintei sale din orasul Stoke on Trent.

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata dupa ce a lasat un mesaj pe o ambulanța. Femeia le scrisese medicilor in mesajul respectiv sa-și mute mașina fiindca nu au dreptul sa parcheze in fața casei sale. ″Daca duba aceasta este pentru oricine altcineva decat Numarul 14, atunci nu…

- Henry Bolton, liderul UKIP, a fost revocat din funcție ca urmare a unor mesaj rasiste dat de iubita lui Jo Marney despre Meghan Markle, logodnica prințului Harry, scrie BBC News. Membrii Partidului Independenței din Marea Britanie au votat sa-l revoce din funcție pe liderul Henry Bolton dupa controversa…

- Un cutremur de 4.4 a fost resimțit in Țara Galilor și in Anglia, informeaza BBC. Cutremurul a lovit sudul Țarii Gailor, sud-vestul și Angliei, avand epicentrul la 20 km de nord nord-vestul localitații Swansea, la o adancime de 7.4 km. Seisme de aceasta magnitutine au loc in Marea Britanie…

- Realizarea cercetatorilor britanici este considerata de lumea stiințifica internaționala un progres remarcabil, urmand ca ovulele dezvoltate in totalitate in condiții de laborator sa fie testate. O echipa de cercetatori din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator,…

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC.

- Marea Britanie nu urmarește o politica de nerecunoaștere a Rusiei și a poporului rus, dar are probleme cu deciziile conducerii rusești, a declarat ambasadoarea britanica in Ucraina, Judith Gough, intr-un interviu pentru publicatia ucraineana ”Deni”. „Avem probleme cu conducerea rusa, precum și cu deciziile…

- O doamna de 83 de ani statea langa marginea unui vas de croaziera. In acea zi era un vant foarte puternic, iar femeia isi tinea bine palaria, pentru a nu fi luata de vant. Un domn mai in varsta, din Marea Britanie, s-a apropiat de ea si i-a zis:- Ma scuzati, doamna. Nu vreau sa fiu nepoliticos si prea…

- Un nou studiu realizat de Public Health England, cea mai importanta instituție publica din domeniul sanatații din Anglia, prezinta concluzii importante in domeniul consumului de tutun. Potrivit cercetarii efectuate de experți independenți, țigarile electronice, produsele pe baza de tutun incalzit…

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei...

- Un cetatean trimis in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost achitat definitiv, dupa ce a fost acuzat de fals informatic. In actul de sesizare a instantei se arata ca, incercand sa gaseasca un loc de munca in Marea Britanie, inculpatul…

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, dupa ce au vandut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba (foto stanga), de 24 de ani, și Robert Popescu (foto dreapta), 36 de ani, informeaza Poliția Metropolitana . Giba a fost condamnatprimit cinci ani…

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...