- Au vrut sa isi schimbe viata in totalitate! CRBL, sotia si fiica lor s-au mutat din Romania in urma cu ceva vreme, in secret, si au incercat sa ia viata de la zero peste hotare. Dupa ce a acceptat experiența „Asia Express” insa, soția artistului a decis ca ar fi mai bine daca s-ar muta […]

- Liviu Dragnea a intrat in pușcarie, a doua zi dupa alegerile europarlamentare, dar cu numai cateva zile inainte de implinirea unui an de la cel mai mare miting organizat de un partid politic in Romania. Pe 9 iunie 2018, in Piața Victoriei din București, peste 400.000 de oameni s-au strans la cea…

- Marele violinist roman, Alexandru Tomescu a inceput, in Romania, Turneul International Stradivarius – „VIVE LA MUSIQUE !”, ce va include 15 concerte in Romania. Pe data de 25 mai 2019 va ajunge si in orasul lui Brancusi unde va sustine un concert de exceptie, asa cum ne-am obisnuit, in Parcul…

- Stimate domnule presedinte Klaus Iohannis, Stimata doamna prim-ministru Viorica Dancila. Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila in Rusia, republicile ex-URSS, Europa, Asia si America. In calitate de director comercial, aduc bani grei in Romania…

- Valentin Ivan, primarul comunei sibiene SADU a reprezentat Asociatia Comunelor din Romania la un eveniment deosebit de important, organizat sub inaltul patronaj al Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei. Read More...

- Foarte multe necunoscute in cazul cocainei de la Marea Neagra. Nu numai ca nu se stie cu exactitate cate droguri erau in transportul descoperit pe plaja de la Sfantu Gheorghe, dar nici cate persoane sunt implicate, ce cartel din America de Sud a produs cocaina si nici macar cum de traficantii au ales…

- Marius Vecerdea a povestit ca a inceput colaborarea cu Klaus Iohannis in 2009, cand acesta era primar al Sibiului. "In noiembrie 2009 am fost solicitat de primarul de atunci sa ii acord o ora de tenis, ar fi vrut sa inceapa sa faca ceva sport. Tarifele de atunci erau 50-60 de lei o ora de tenis (...)…