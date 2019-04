Stiri pe aceeasi tema

- Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are o cariera muzicala și o viața personala așa cum și-a dorit. Puțini sunt insa, cei care știu de unde a plecat interpreta și cum a fost drumul ei spre succes. „Parinții mei și-au creat un stil de viața cat de cat OK pentru mine, sa nu…

- Alex Velea chiar este de nedesparțit de Antonia. Ne-a aratat asta și in urma cu puțin timp, la Virgin Radio Romania, in Maratonul lui Niculae. Deși il așteptam sa ni se alature abia o ora mai tarziu, impreuna cu Lino Golden, Alex Velea s-a grabit sa ajunga la radio și sa ii faca o surpriza... View Article

- In urma speculațiilor care s-au facut de-alungul timpului despre viața ei personala, Antonia a decis sa spuna lucrurilor pe nume. Artista s-a declarat revoltata dupa ce oamenii au acuzat-o ca nu vrea sa aiba grija de fetița ei, care in prezent locuiește in Italia cu fostul soț, Vicenzo Castellano. "Asa…

- Antonia riposteaza dur dupa ce, in ultimul timp, s-au facut diferite speculații legate de viața sa personala. Artista a fost acuzata in nenumarate randuri ca nu-i pasa de Maya, fiica sa și a lui Vicenzo Castellano, inca soțul sau in acte. Antonia, care in curand va implini 30 de ani, traiește o frumoasa…

- Antonia a fost acuzata, in repetate randuri, ca isi neglijeaza fetita, Maya, pe care o are cu Fincenzo Castelano, italianul de care s-a despartit de cativa ani. De asemenea, artistei I s-a reprosat si faptul ca l-ar fi parasit pe tatal fetitei pentru o relatie cu Alex Velea. Suparata foc de acuzele…

- E oficial! Antonia a marturisit ca lucrurile din viața ei sunt pe cale sa se așeze și vorbește inclusiv de divorț. Dezvaluiri de ultima ora! Vești bune pentru Antonia și Alex Velea. Dupa cațiva ani in care situația dintre ei nu a stat atat de bine, Antonia și Vincenzo Castellano se pregatesc sa semneze…

- In anul 2009, cantarețul Alex Velea se casatorea cu Ana Maria Mircea, nașii celor doi fiind solista Andreea Banica și soțul acesteia, Lucian Mitrea. Alex Velea și Ana au divorțat in anul 2013. Dupa separare, atat Alex velea, cat și fosta sa soție și-au vazut de viața. Muzicianul are o relație cu Antonia,…