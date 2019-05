Stiri pe aceeasi tema

- Serbarile campenești se vor ține lanț la Targu Jiu. Dupa petrecerea de Paște, targujienii sunt invitați sa se distreze in padurea de la Dragoieni, unde va fi organizata serbarea de 1 mai. Apoi va fi distracție in Poiana...

- Autoritatile din Targu Jiu au decis sa organizeze Sarbatoarea Narciselor cu o saptamana la tarziu. Astfel, in loc de 6 mai, manifestarile din Poiana Narciselor vor avea loc pe 12 mai. Pana atunci, insa reprezentanții municipalitații se pregatesc sa organizeze manifestarile dedicate Zilei Muncii , manifestari…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, efectueaza luni o vizita de lucru in judetul Gorj, alaturi de directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR), Victor Sandu, si directorul RNP Romsilva, George Mihailescu. C...

- Accident luni la ieșirea din Targu Jiu, in cartierul Dragoieni. Unei dubițe de marfa i-a sarit o roata, care a ricoșat intr-o alta mașina. Din primele informații, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube...

- Doi afaceriști din Targu Jiu i-au organizat fiicei lor o super petrecere de majorat! Evenimentul a avut loc duminica seara in cadrul unui cunoscut restaurant din oraș la care au participat și șoții Olguța Berbec și Remus Novac. Diana Popescu și Nicu Popescu i-au organizat fiicei lor…

- Se lucreaza de zor pe șantierul din Dragoieni, acolo unde Complexul Energetic Oltenia construiește case pentru sinistrații din satul Seciurile, comuna gorjeana Roșia de Amaradia. Din 2013, de cand au obținut in instanța acest lucru,...

- Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, inaugurat in cadru festiv in data de 14 ianuarie, cu ocazia implinirii a 125 de ani de la nașterea Eroinei de la Jiu, este din nou in lucru. Conform autoritaților locale din Targu Jiu, soc...

- Liberalii au decis sa deschida lista la europarlamentare cu un om inscris in aceasta saptamana in PNL, jurnalistul Rareș Bogdan. Parerile primarilor liberali sunt imparțite. Primarul din Targu Jiu, Macel Romanescu...