- Lindsay Vonn, anunț de Ziua Indragostiților: ”Sunt singura”. Cea mai buna schioare a lumii nu se plictisește la PyeongChang, unde se țin JO de iarna 2018. De Lindsey Vonn a postat pe rețele sociale un mesaj in care anunța ca este in cautarea dragostei. Se intampla de Valentine’s Day. In trecut, s-a…

- Alina Eremia le daruiește fanilor ei o surpriza frumoasa, de Valentine’s Day! ea a lansat un duet surprinzator Marius Stamatin, pe numele de scena Mark Stam. Artistul are 20 de ani și este un alt cantareț venit de la Chișinau sa scrie istorie in Romania, dovedind ca Moldova este un izvor nesecat de…

- Gino & Adnana lanseaza de Ziua Indragostiților single-ul “Te iubesc!”, o piesa sensibila daruita tuturor celor care traiesc acest minunat sentiment. “Te iubesc!” este noul single compus de Gino (muzica și text). Gino este licentiat in muzica, cu studii de chitara si canto, cu experiența muzicala din…

- Pompierii au avut un Valentine's Day cu emotii! O femeie de 37 de ani a amenintat ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia. Speriati, vecinii si trecatorii au sunat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului s-a deplasat pompierii Detasamentului Special de Salvatori si ai Detasamentului…

- Declarații de Ziua Indragostiților la romani. Daca la americani pe 14 februarie se sarbatoreste Valentine’s Day, la romani, ziua iubirii se celebreaza in fiecare an, de Dragobetele, in 24 februarie. Acesta este momentul in care ne exprimam parca mai mult iubirea fata de persoana de langa noi si in care…

- FELICITARI ZIUA ÎNDRAGOSTITILOR. FELICITARI SF VALENTIN. FELICITARI VALENTINE'S DAY. Oh, februarie! Luna iubirii! Haos pentru cei singuri, agitație în viața cuplurilor proaspat formate și cea mai buna ocazie de mișto-uri pentru cei care au

- O femeie din Capitala isi risca viata. Aceasta a iesit sa spele geamul de la inaltime, aflindu-se la etajul cinci al unui bloc de locuit din Chisinau. Imaginile video nu mai au nevoie de comentraii. Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.md sau…

- In ajun de Ziua Indragostitilor, participanții in trafic au fost surprinși de culoarea roșie al semaforului care apare in forma de inima. Inițiativa aparține poliției capitalei, lucru confirmat de serviciul de presa. Astfel, poliția a dorit sa vina cu un mesaj de Ziua Indragostiților: „Gasește timp…

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- Politistii din Chisinau sunt in cautarea tanarului care apare in imagini. Individul a sustras un stergator de parbriz de la automobilul Peugeot parcat in curte aunui bloc de pe Bulevardul Moscovei din Capitala. Dupa comiterea furtului, acesta a urcat intr-un automobil de model BMW si a parasit locul…

- Sarbatoarea Sfantului Valentin va fi incarcata de voie buna pentru tinerii din comuna Cumpana. Ziua va fi plina de concursuri interactive cu premii, concursuri de dans, nelipsitele casatorii de 24 de ore, karaoke si multe alte momente. De asemenea, o competitie special organizata pentru cupluri este…

- Valentine’s day – Ziua Indragostitilor: Idei de cadouri inedite pentru iubit (EL). Cum sa iți surprizi iubitul in aceasta zi speciala. Ziua Indragostiților este acea zi din an in care ne manifestam iubirea prin gesturi mici, atenții și cadouri inedite. Firește ca nu este nevoie doar de o zi pentru a…

- (UPDATE 11:09) Un medic din Edinet si o farmacista din Chisinau vor sta 30 de zile in izolator de detentie. Totodata, reprezentantul unei companii farmaceutice din Capitala s-a ales cu 30 de zile de arest la domiciliu.

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca maine traficul rutier de pe mai multe strazi din capitala va fi suspendat din cauza ca se vor efectua lucrari de defrișare si curatare sanitara a arborilor.

- CFR Calatori a anunțat oferte speciale pentru anumite curse de Valentine’s Day și Dragobete. Oferta se numeste “Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !’ si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie. CFR Calatori a anunțat oferta “Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !” prin…

- Petrecere mare miercuri seara, la un club cunoscut din Capitala! Gabi Enache si sotia lui, Lena, si-au botezat baietelul si au avut o sumedenie de invitati, unul si unul. Nu puteau lipsi, evident, colegii lui Gabi de la FCSB. Iar nasi au fost Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf! A

- Aceste zodii vor avea un Valentine’s Day cu adevarat deosebit, indiferent ca sunt într-o relație sau nu, toate acestea datorându-se lui Venus, care se afla în zodia Pești de de pe 10 februarie. Leu Anul acesta de Valentine’s Day, zodia leu va…

- Soferii implicati in accidente rutiere in Capitala nu vor mai fi nevoiti sa mearga la Dispensarul de Narcologie pentru testele de alcoolemie, ci vor putea face procedura pe loc.Angajatii Directiei de Politie din Chisinau au primit 10 alcoolscoape de ultima generatie.

- Dupa ce a efectuat o inspectie inopinata la Spitalul nr. 1 din Capitala, pentru a verifica starea lucrurilor din institutiile medicale, primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, i-a cerut demisia directorului Directiei sanatate, Mihai Moldovanu, in cadrul sedintei saptamanale de luni, 5 februarie,…

- Din nou proteste la Puhoi. Locuitorii se plang sa problema cu ruta directa spre Chișinau nu a fost deschisa. Locuitorii comunei spun ca sunt gata sa mearga la audieri și in Parlament. La proteste este prezent și primarul localitații, Petru Frunze.

- 14 februarie se apropie și probabil ați inceput deja sa va gandiți ce cadouri de Valentine’s Day puteți cumpara pentru iubitele sau soțiile voastre. Cu siguranța vreți ca acestea sa fie surprinse placut și chiar impresionate de originalitatea voastra, așa ca o simpla cutie cu bomboane și un buchet de…

- Imagini spectaculoase in miez de iarna pe cerul din Chisinau. Locuitorii din Capitala au avut ocazia, sa admire un minunat curcubeu pe cer cu citiva nori. ”Curcubeul de ceața” sau curcubeul in mijlocul iernii apare atunci cind razele soarelui se intilnesc cu picaturile de apa inghețate din ceața. Astfel,…

- Partidul Acțiune și Solidaritate propune soluții pentru lupta cu gunoiul din Chișinau.In cadrul unei conferințe de presa, membrii PAS au prezentat un proiect in care propun amenajarea platformelor subterane de colectare a deșeurilor.

- Capitala are o poveste foarte interesanta, pe care din pacate puțini o cunosc. Vezi ce semnifica de fapt denumirile și care este istoria sectoarelor din Chișinau. 1. Sectorul Centru Sectorul Centru a luat ființa la inceputul secolului al XIX-lea pe locul unor terenuri agricole si de pașunat. Ca unitate…

- În capitala, în jur de 16 mii de persoane sunt în așteptarea unei locuințe sociale. La nivel municipal, urmeaza sa fie instituita o comisie care se va ocupa de distribuirea locuințelor. Informațiile au fost prezentate la ședința operativa de la Primarie, luni, 22 ianuarie, transmite…

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- 49 de autospeciale de la EXDRUPO, 42 de utilaje de la direcția comunala și 400 de oameni au lucrat in aceasta noapte la deszapezirea drumurilor din Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul interimar al capiralei, Silvia Radu.

- Patinoarul amenajat de Guvern in cadrul Targului de Craciun din centrul Capitalei este folosit nu doar pentru distractii, dar si pentru antrenamente. Hocheistii de la Liceul "Gloria" din Chișinau vin aici in fiecare dimineata pentru a se mentine in forma.

- Peste 20 de obiective de menire sociala vor fi reabilitate termic in cadrul primei etape a implementarii proiectului de Eficienta energetica in cladirile publice din Chisinau, transmite Moldpres. Solicitat de agenție, specialistul principal din cadru Direcției relații publice a Primariei capitalei,…

- O mașina rara și ciudata a fost surprinsa astazi pe o strada din Capitala. Este vorba de un automobil de model SZD, cum i se mai spune ”Invalidka”. Autovehiculul a fost surprins de un internaut circulind pe strazile mun. Chișinau, iar imaginea a fost postata intr-un grup de pe Facebook. SZD (Invalidka)…

- Au urcat pe bicilete și au imparțit daruri familiilor cu multi copii, dar si celor nu se pot bucura pe deplin de sarbatori. Membrii Clubului Cicliștilor din Moldova au adus spiritul Craciunului in casele mai multor oameni din Capitala. "Ho! Ho! Ho! La mulți ani, dragii Moșului!" Mos Craciun a poposit…

- Angajații IP Ciocana din cadrul Direcției de Poliție municipiului Chișinau, in urma masurilor speciale de investigații au reținut un tanar in varsta de 25 ani, domiciliat in capitala, care se afla in cautare pentru circulatia ilegala a drogurilor.

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Vladislav Gribincea, un luptator moldovean, care a fost impuscat in cap intr-un local din Chisinau, se zbate acum intre viata si moarte, iar medicii sunt rezervati in ceea ce priveste starea lui.

- Un sportiv din Capitala a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impușcat in cap. Incidentul s-a produs aseara intr-un local din sectorul Ciocana, unde avea loc o petrecere privata organizata de un grup de sportivi.

- Studenții de la Universitatea Tehnica au oferit daruri de Moș Nicolae. Tinerii de la Facultatea Tehnologie si Management in Industria Alimentara au adunat cadouri pentru patru copii din Capitala care sunt crescuți doar de mama.

- O inregistrare video dintr-un troleibuz din capitala a stirnit comentarii contradictorii din partea internauților. Pasagerii de pe ruta 22 din Chișinau au avut parte de un concert gratuit oferit de doi barbați bine dispuși. Insa nu toți internauții au ramas incintați de prezentarea acestora, unii i-au…

- In ajunul sarbatorii sfintului Andrei in Capitala vor fi aduse moastele lui. Acesta a fost unul din primii 12 apostoli – ucenici a lui Iisus Hristos. Racla cu ramasitele sfintului va fi adusa de la o manastire care ii poarta numele de pe muntele Athos din Grecia. Moastele vor fi aduse la Catedrala…

- Viața locuitorilor capitalei este amenințata de ascensoarele defecte din Chișinau, noteaza NOI.md. 90% dintre ascensoarele din orașul Chișinau trebuie reparate sau chiar schimbate. 20% dintre ele au depașit termenul de viața cu peste 40 de ani, iar restul 70% sint mai vechi decit prevad normele cu 20-40…

- În capitala sunt aproximativ 700 de ascensoare cu termenul de exploatare expirat: mai vechi de 25 de ani. Iar din 2009 pâna acum au fost schimbate doar 25 de ascensoare și modernizate în jur de 40. Primarul interimar Silvia Radu a declarat ca este inacceptabila o astfel de situație…

- In ultimele zile au fost inregistrate mai multe cazuri de comercializare a produselor de proasta calitate.O femeie din Capitala a avut parte de o "supriza" in pestele pe care la cumparat chiar in ziua respectiva.

- Tinerii din Republica Moldova vor fi informați despre oportunitațile de studiu la peste 500 de instituții de învațamânt de peste hotare, transmite MOLDPRES. Acțiunea se va desfașura vineri, 8 decembrie. Astfel, reprezentanții din București ai companiei internaționale de consultanța…

- Zile de coșmar au fost traite de o mama intr-un spital pentru copii din capitala. O cititoare a portalului de știri NOI.md a expediat redacției poze din Secția de pneumologie a Centrului Mamei și Copilului din Chișinau, unde a stat timp de o saptamina cu copilul, diagnosticat cu pneumonie bilaterala.…

- Persoanele juridice din Chisinau vor achita taxe mai mari pentru parcare. Consiliul Municipal a adoptat o hotarare care prevede o majorare de la 12 la 18 lei pe an, pentru fiecare metru de spatiu luat in arenda.

- Primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, i-a demis astazi, prin dispoziție, pe Oleg Poiata, șeful Direcției generale transport public și cai de comunicație, dar și pe Alexandru Fleaș, șeful Direcției educație, tineret și sport. Tot Silvia Radu a dispus ca Vitalie Butucel sa asigure…

- Procuratura Anticoruptie si Serviciul de Informatii si Securitate au efectuat masuri speciale de investigatie in scopul contracararii unor activitati ilegale, comise de catre persoane publice din cadrul Centrului Militar din Chisinau. Mecanismul de fraudare a procesului de incorporare in serviciul militar…

- Un farmacist și un medic de familie din Capitala au fost reținuți vineri seara, banuiți de comercializare de droguri.Informația a fost confirmata de șefului Direcției Antidrog a IGP, Ion Țurcan.

- Protestatarii iau cu asalt Piata Victoriei in aceasta seara! Anuntul a fost facut in mediul online, pe Facebook. Organizatorii sustin ca protestele vor avea loc atat in Capitala, cat si in principalele orase din tara, dar si in Diaspora. Temele principale pentru mitinguri sunt legile Justiției și…