Petrecere dată de Moș Crăciun, la Galleria Mall Duminica se anunța o zi plina de surprize la Galleria Mall, acolo unde copiii sunt invitați sa participe la petrecerea data de Moș Craciun. Astfel, cei mici sunt așteptați, duminica, 16 decembrie, intre orele 16,00 și 18,00, sa se bucure in avans de cea mai indragita sarbatoare a tuturor copiilor. Reprezentanții Galleria Mall, alaturi de echipa Events’INA promit ca duminica va avea loc cea mai colorata petrecere de anul acesta. Intrarea este libera. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

