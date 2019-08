Stiri pe aceeasi tema

- Inventivitatea tinerilor romani pare nemarginita uneori, mai ales in momentul in care aceștia aleg sa faca mișto de autoritați. La Cluj, umorul a fost ridicat la rang de arta, iar o nenorocita de groapa din asfalt a beneficiat de cea mai inedita petrecere aniversara.

- Niște tineri au organizat, in acest week-end, a șasea aniversare a unei gropi de pe raza localitații, care face parte din drumul județean 150, care leaga localitațile Viișoara - Ceanu Mare - Frata. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mario Fresh a sarbatorit pe 8 august aniversarea a 20 de ani, cu o zi mai devreme. Artistul a avut parte de o petrecere de pomina. Covorul roșu, un candy bike spectaculos, meniul foarte apreciat din care au nu au lipsit preparate semnate de Chef Sorin Bontea și Chef Catalin Scarlatescu și cel mai nou…

- Dragostea-i mai mare dupa fiecare impacare! Asta ne arata Bianca Dragusau si Alex Bodi, caci dupa nenumarate certuri si impacari, se iubesc mai mult de fiecare data cand mai dau o sansa relatiei. Cei doi porumbei au petrecut de mama focului intr-un club de fite din Capitala.

- Ultima fita a momentului in randul milionarilor este sa faca mare party dupa despartire! Sampanie fina, muzica buna si fete frumoase. Nick Radoi s-a conformat imediat si s-a dat in stamba cum ii sta bine. Oare ce o sa spuna Madalina Apostol cand o sa vada cum s-a distrat?

- Mare, mare petrecere in familia lui Florin Salam! Manelistul a avut parte de o zi cu totul speciala, cu dubla insemnatate și a organizat una dintre cele mai de cele mai de fițe petreceri pe care le-a vazut Capitala in ultima vreme.

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a fost surprins pe o motocicleta. Momentul a fost filmat in timp ce liderul democraților se indrepta spre localitatea Vatra.La un moment dat, Plahotniuc a staționat la o benzinarie.

- Papa Francisc a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, ca, in ciuda numeroaselor dificultati si lipsuri, in ultimii 30 de ani Romania a facut multi pasi inainte in cadrul proiectului democratic la care s-a angajat.Papa Francisc unește prin discurs: 'Adresez salutul meu cordial domnului președinte…