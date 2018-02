Stiri pe aceeasi tema

- S-a apucat de modeling in urma cu aproape trei ani, este caștigatoarea locului II al concursului de frumusețe „Miss Royal Models 2015” organizat la Craiova și face parte din echipa de modele a Agenției Vogue din Targu Jiu. Frumoasa bruneta este eleva in ultimul an la Colegiul Național „Ecaterina…

- Mai e nevoie de vreo descriere? E cineva care nu știe cine e Rihanna? I-ai ratat vreun hit? Noi nu credem, insa ce, probabil, nu știi despre faimoasa cantareața e ca vindea haine și bomboane pe strada, cand era mica. In timp, a devenit cea mai celebra artista de pe tot mapamondul. Lumea ii fredoneaza…

- De Ziua Indragostiților a petrecut departe la unul dintre cele mai mari show-uri din cadrul Saptamanii Modei de la New York. Blake Lively a fost prezenta la lansarea noii colecții Michael Kors, iar apariția sa nu a fost una peste care puteai trece cu vederea. A purtat o ținuta tematica. Avand in vedere…

- Suferinta fara margini pentru Anca Pandrea! Doamna teatrului romanesc traverseaza, zilele acestea, unul dintre cele mai grele momente din viata. Tintuita la pat de serioase probleme de sanatate, artista este nevoita sa-si sarbatoareasca ziua de nastere in spital si nu la mormantul lui Iurie Darie.

- Medicii spun ca echilibrul este cheia. Cu cat punem mai multe legume, fructe si alimente neprocesate in farfuriile copiilor, cu atat ei vor creste mari si sanatosi. Prevenirea bolilor depinde in primul rand de alimentatie.

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Simona Musca, autoarea cartii si a colectiei vestimentare Conjugat la feminin, va organiza saptamana viitoare o altfel de petrecere aniversara. Scriitoarea a ales sa-si daruiasca ziua de nastere, astfel incat cei care ii vor fi alaturi vor transforma cadoul intr-o donatie pentru a sprijini copiii diagnosticați…

- Mathew Knowles, tatal celor doua surori, Beyonce și Solange, a vorbit recent despre discriminarea rasiala a artiștilor de culoare și a sugerat faptul ca fiicele lui au avut avantajul de a fi mulatre, noteaza Daily Mail.

- Ieri, 7 februarie, soția cunoscutului afacerist Razvan Munteanu din Targu Jiu, Delia, a implinit 36 de ani. Frumoasa blonda a pastrat traditia petrecerilor de pomina pe care le organizeaza in fiecare an. In ciuda oboselii, caci a aterizat la petrecere direct din vacanta exotica, petrecuta in Thailanda,…

- Ieri, multe vedete autohtone au raspuns pozitiv invitației de a testa noua gama de produse BABOR SPA, lansata in centrele Sillhouette. Astfel, Valentina Pelinel, Carmen Bruma, Giulia, Adina Halas, Dana Sota, cantareața Lora, dar și alte vedete autohtone, s-au prezentat la acest eveniment menit sa promoveze…

- Ați auzit de actrița Taryn Manning? Nu sunteți chiar singurii, caci americanca de 39 de ani este puțin cunoscuta de publicul larg, cu excepția celor care vizioneaza serialul Orange Is The New Black. Caci da, in aceasta producție joaca Taryn Manning. Ei bine, dupa gala premiilor Screen Actors Guild,…

- Noile frigidere trebuie sa contina hrana pana la 3.000 de mese. Exigenta e aceea de a nu trebui sa faca aprovizionarea cu mancare in timpul calatoriilor presedintelui. Extravaganta costa 24 de milioane de dolari.

- Ea este una dintre susținatoarele mișcarii #MeToo și chiar daca nu a fost alaturi de nume sonore din industria muzicala care au protestat tacit impotriva abuzurile de la Hollywood, pe covorul roșu de la Premiile Grammy, actrița a aparut la o petrecere organizata la Los Angeles pentru același scop –…

- Cand ești un star precum Rihanna, nici macar nu trebuie sa-ți iresești energia cu fotografii la panou. Rihanna a sarit peste apariția de pe covorul roșu la cea de-a 60-a gala a Premiilor Grammy. Cantareața in varsta de 29 de ani a venit direct pe scena pentru a primi un trofeu important alaturi de Kendrick…

- Williw Spence, un tanar de 18 ani din Statele Unite, a devenit vedeta pe internet dupa ce a interpretat un cover al piesei Diamond, cantata de Rihanna. Momentul a fost surprins de un coleg de clasa al baiatului, ei aflandu se in sala de sport a scolii unde invata.

- "Nike ii ofera 1,3 milioane de euro pe an, dar Halep continua deocamdata in faimoasa sa rochie rosie. Este numarul unu pe teren, dar din punct de vedere financiar este in urma mai multor jucatoare”, scrie jurnalul spaniol El Pais, citat de News.ro. „Nu am contract acum. Inca nu sunt cu brand pe tinuta.…

- Asistentul medical a murit in noaptea de sambata spre duminica, intr-un apartament situat la parter, in orasul Moreni. Locuinta nu era folosita in mod curent, asa ca statea neincalzita. Barbatul a avut, insa, cu ce sa se inveleasca peste noapte, iar pe trupul sau nu au fost gasite urme de violenta.…

- Duminica seara a avut loc, la un hotel de lux din Beverly Hills, gala premiilor ”Legendele vii ale aviației”. Printre invitați s-a numarat Felix Baumgartner, care a aparut pe covorul roșu la brațul iubitei sale, Mihaela Radulescu. Pentru acest eveniment, Mihaela a ales o little black dress cu un detaliu…

- Cei doi frați au fost ca doua picaturi de apa, in copilarie, se asemanau, se completau, au fost tot timpul intr-o competiție, pana acum 7 ani cand s-au mutat și nu mai locuiesc in aceeași casa.

- Rihanna a participat zilele trecute la inmormantarea varului ei, dar a optat pentru o tinuta care i-a adus mii de critici in mediul online. Artista a mers imbracata intr-un outfit indraznet de culoare alba. Varul Rihannei a murit dupa ce a fost impușcat in data de 26 decembrie 2017. Rihana a celebrat…

- Rihanna a fost coplesita de tristete la inmormantarea verisorului sau, Tavon Kaiseen Alleyne, care a fost impuscat in a doua zi de Craciun, chiar dupa ce el si artista au petrecut sarbatorile impreuna.

- Joi seara a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente de premiere a filmului, Critics’ Choice Awards 2018, un bun indicator pentru cei care au cele mai multe șanse sa caștige un Oscar anul acesta. Așa ca de la eveniment nu puteau lipsi nume importante din industria filmului de la Hollywood,…

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a dezvaluit motivul real pentru care sportiva a decis sa nu participe la Australian Open 2018. Potrivit spuselor lui Mouratoglou, Serena a acuzat complicatii dupa nastere, iar din acest motiv a avut de suferit. "Cand a nascut, lucrurile nu au decurs…

- Betis s-a impus pe terenul rivalei Sevilla, 5-3, dupa un meci incredibil. Joquin, capitanul lui Toșca și al lui Betis, și-a anunțat coechipierii dupa un derby nebun: "Cine pleaca de la petrecere inainte de 5 dimineața, va fi amendat!". Joaquin, 36 de ani, veteranul lui Betis, a declarat: "E sarbatoare".…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- Celebra cantareața Rihanna este in doliu. Unul dintre verișorii artistei a murit. Anuntul trist a fost facut chiar de artista, pe conturile de socializare ale artistei. Ravon Kaiseen Alleyne, verisorul Rihannei in varsta de 21 de ani, a fost impuscat mortal in Barbados, iar la scurt timp celebra artista…

- Probabil ai fost deja invitata la o petrecere care se va desfașura in timpul zilei și nu ești sigura ce o sa porți – iși spunem noi: o rochie midi cu inserții transparente purtata cu cizme peste genunchi. Foto: Hepta, Pr

- Putina lume stie cine este copilul pe care Iisus Hristos l-a tinut in brate dandu-l exemplu oamenilor pentru puritatea sa: ”De nu va veti intoarce si nu veti fi precum pruncii, nu veti intra in imparatia cerurilor!”.

- Avem dovada: Constantin Radulescu, un președinte mincinos public! Dupa articolul publicației noastre, cu titlul ” RAJDP, bataie de joc pe bani publici! ”, in care am aratat cum plombeaza asfaltul, unitatea de construcții, pe drumurile județene, președintele CJ – Radulescu, in loc sa ne transmita punctul…

- Anamaria Prodan se considera o femeie implinita, atat pe plan profesional, cat si personal. Cu ocazia zilei sale de nastere, vedeta a mers in Dubai, pentru a fi alaturi de sotul ei, Laurentiu Reghecampf. In aceasta zi speciala, a ales sa poarte o tinuta casual si o pereche de pantofi cu toc.

- Philipp Plein pare mai indragostit ca niciodata de iubita lui, Morgan Osman, de care s-a despartit si impacat de nenumarate ori. Recent, celebrul designer si-a facut aparitia la o petrecere cu bruneta, care a taiat respiratia tuturor cu tinuta sa.

- Dupa toate acele zvonuri privind logodna dintre ea și miliardarul Hassan Jameel, nascute dupa ce artista a fost vazuta purtand un inel cu diamant, Riri a hotarat sa iasa din casa ”blindata”. Glumim desigur, insa apariția ei recenta chiar i-a lasat pe unii cu gura cascata. Un outfit nu tocmai stylish…

- Are un stil vestimentar exatravagant, iar asta costa! Insa, pentru Riri nu banii conteaza, ci modul in care se prezinta și daca reușește sa epateze de fiecare data cand iese din casa. Ei bine, noi zicem ca i-a ieșit, caci artista a purtat niște șosete pe care nimeni nu și le-ar permite, in mod obișnuit.…

- Un loc din inima muntilor, celebru pentru frumusetea si linistea lui si pentru multimea animalelor salbatice, a fost batjocorit de petrecareti, care l-au ocupat cu masinile si au dat drumul manelor, la volum maxim.

- Viata i-a suras cand un om cu suflet mare a luat-o si a dus-o la un orfelinat. Asa a salvat-o de la moarte. Chuck si Kim Walker, un cuplu din America, isi pierdusera al doilea copil la nastere. Cei doi mai aveau deja un baietel, dar isi mai doreau un copilas in casa. Chuck si Kim auzisera…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marți, la Iași, ca a fost demarata o ancheta pentru a se afla de ce polițistul care a fost ranit la Radauți a participat la o misiune fara sa aiba casa de protecție. "Am fost și l-am vazut pe colegul nostru. E într-o stare…

- Tony Alarcon, o fata de 13 ani, a decis s-a îmbracat într-o rochie albastra, pentru a merge la școala, dar nu s-a gândit ca acest lucru ar putea provoca un scandal la Fosher Middle School din California. Ținuta tinerei i-a scos din minți pe profesori, iar directoul școlii…

- A fost petrecere pe cinste pentru una dintre cele mai frumoase pitestence. Mihaela Ciausescu si-a serbat ziua de nastere, aceasta primind mesaje cu cele mai calde urari, atat de la rude si prieteni cat si de la persoane ce o admira pentru frumusetea ei si cu care Mihaela este prietena pe diferite…

- Frumoasa Cher face show chiar și la 71 de ani si face concurenta chiar si noii generatii de artiste! Daca la evenimentul Billboard Music Awards din luna mai a șocat pe toata lumea, imbracata intr-un body semitransparent pe care l-a mai purtat și la 43 de ani, mai exact in 1989, la cel mai recent spectacol…

- Liderii PSD se pregatesc de un party cu ștaif, o petrecere la care se va aduna toata spuma partidului. Liderii PSD se intalnesc la Vila Lac, acolo unde il vor sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui…

- Octavia Geamanu a ales sa-i taie moțul baiețelului ei și al lui Marian Ionescu exact de ziua sa de naștere. Vedeta Antenei 1, Octavia Geamanu, și soțul sau, Marian Ionescu, liderul formației Direcția 5, o țin din petrecere in petrecere. Dupa ce și-au aniversat fiul care, recent, a implinit un an, cei…

- La implinirea varstei de 21 de ani, o tanara a primit un ultim buchet de flori de la tatal ei care a murit de cancer in urma cu cinci ani, scrie BBC. Bailey Sellers a implinit 21 de ani și, daca ar fi trebuit sa fie motiv de bucurie, pentru tanara americanca din Knoxville nu a fost deloc așa. In dimineața…