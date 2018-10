Stiri pe aceeasi tema

- PETRECERE… Este sarbatoare mare, azi, in satul Maraseni, situat la cativa kilometri de oras. Ca in fiecare an, de Sfantul Dumitru, localnicii se aduna si discuta despre ceea ce au mai facut, ce planuri au si ce proiecte, fiind si ziua satului lor. Maraseni este un sat destul de important, cu 1.400 de…

- BUCURIE… Prima editie a Zilei Recoltei, pe care GAL Movila lui Burcel a organizat-o la Cantalaresti, in comuna Stefan cel Mare, a fost un succes total pentru organizatori. Primarul din Stefan cel Mare, Mihai Moraru, a fost o gazda buna pentru toti cei care au ajuns ieri la Cantalaresti, oferind pentru…

- AGITATIE…Se fac ultimele pregatiri, in zona podului domnesc de la Cantalaresti, pentru prima editie a Zilei Recoltei, din GAL Movila lui Burcel, eveniment la care vor participa premierul Viorica Dancila si ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu. Primarul comunei gazda, Mihai Moraru, edilul de…

- Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau, convoaca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 24 septembrie 2018, orele 14.00. Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele . Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea: 1.…

- SURPRIZE… Duminica, 30 septembrie, Primaria si Consiliul Local Stefan cel Mare invita persoanele varstnice din comuna la caminele culturale din Stefan cel Mare, Maraseni si Barzesti, acolo unde vor fi organizate activitati cu prilejul „Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice”. Programul anuntat…

- Petrecere cu surprize la Varzaresti, raionul Nisporeni. Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a mers sa felicite un cuplu care si-a sarbatorit aseara nunta. Liderul democrat le-a oferit tinerilor cadouri si le-a urat casnicie fericita.

- NEATENT…Un barbat de 49 de ani din localitatea Brahasoaia, comuna Stefan cel Mare si-a gasit sfarsitul, sambata, intr-un grav accident de circulatie. Accidentul a avut loc putin dupa ora 22.00, intre localitatile Maraseni si Stefan cel Mare. Din cercetarile efectuate de politistii Serviciului Rutier…

- Primarul satului Selemet, din raionul Cimișlia Tatiana Badan a discutat la Sputnik Moldova despre problema salarizarii aleșilor locali. Aceasta a spus ca noua lege care vine sa le majoreze salariul primarilor cu 50% nu este prea buna. Iata de ce.