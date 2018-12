Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Arsenal a oferit o prima reactie dupa ce patru fotbalisti ce imbraca tricoul ”tunarilor”, mai exact Mesut Ozil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi si Pierre-Emerick Aubameyang au fost surprinsi consumand gaz ilariant, cunoscut in Anglia drept ”drogul hipiot”.

- Arsenal players been caught doing balloons ffs what a club pic.twitter.com/c2WJPTqQ8H— Harry Hipperson (@hhipperson) December 6, 2018 Înregistrarea a fost publicata, vineri, de cotidianul The Sun, iar "evenimentul" ar fi avut loc în august, înaintea startului…

- Mai multi jucatori ai lui Arsenal au fost protagonistii unor imagini care le pot afecta serios carierele, scrie Mediafax.Jurnalistii de la The Sun au publicat un material in care apar mai multi fotbalisti ai "tunarilor" in timp ce consuma "drogul hipiot" la o petrecere la care au participat…

- Cațiva fotbaliști de la Arsenal au fost filmați in timp ce inhalau un gaz cu efect halucinogen la o petrecere ce a avut loc in luna august a acestui an. Imaginile obținute de The Sun arata cum Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Mesut Ozil și Pierre-Emerick Aubameyang sunt in centrul evenimentelor,…

- Vasile Ciobanu, cunoscut drept ”El magico” Raj, ar fi fost prins in flagrant! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Celebrul dealer de droguri al vedetelor ar fi fost capturat, recent, dupa o operațiune-fulger a ”mascaților”. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate,…

- Emma Zeicescu (TVR) și fostul ei iubit, Claudiu Popa (Realitatea TV) au fost puși sub invinuire de procurorii DIICOT pentru deținere de droguri de risc in vederea consumului. Cei doi prezentatori TV au fost prinși cu droguri pe 11 august, la Festivalul Summer Well din Buftea. Emma Zeicescu și Claudiu…

- Emma Zeicescu (TVR) și fostul ei iubit, Claudiu Popa (Realitatea TV) au fost puși sub invinuire de procurorii DIICOT pentru deținere de droguri de risc in vederea consumului, anunța libertatea.ro. Cei doi prezentatori TV au fost prinși cu droguri pe 11 august, la Festivalul Summer Well din Buftea. Emma…

- A fost mare petrecere de botez pe o strada din Barlad, iar vecinii s-au ”bucurat” din plin de ”atmosfera”. O familie de rromi a organizat o paranghelie pe cinste cu ocazia botezului unuia dintre puradei. Au fost aduși maneliști care sa incinga spiritele, iar mesele au fost intinse chiar intre blocuri.…