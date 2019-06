Președintele TSD este ”contracandidatul” lui Codrin Ștefanescu in PSD pentru funcția de secretar general. Decizia va fi luata la Congresul de sambata, 29 iunie.

”Am luat aceasta decizie pentru ca nu puteam accepta sa stau pe margine in timp ce partidul in care am investit timp, energie, munca, multa munca si mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-si putea gasi directia si pentru a-si putea regasi ritmul si locul in politica romaneasca”, a scris el pe Facebook.