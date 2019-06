"Eu imi doresc ca echipa care a a castigat astazi sa poata aduce partidul la victorie in alegerile prezidentiale. O sa continuam in echipa. In 2005 Ponta a pierdut Secretariatul General si totusi a ajuns presedintele partidului, deci nu este nicio problema, avem timp, nu este nicio suparare. Eu cred ca astazi am demonstrat ca echipa ca putem schimba ceva. La viitoarele alegeri, o sa ne batem mai tare", a spus Petrea, la finalul Congresului PSD.

Rezultatele votului de la Congresul PSD

Premierul Viorica Dancila a fost aleasa, sambata, presedinte al PSD, Eugen Teodorovici - presedinte…