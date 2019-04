Petre Roman, șocat de Lazăr: Nu avea voie! Doamne, Dumnezeule! "Nu pot sa inteleg. Sa iti ceri scuze? In primul rand, nu avea voie sa o faca in numele Ministerului Public pentru ca pentru asta trebuia sa prezinte un raport, o decizie de ansamblu a conducerii. Nu a facut treaba asta. Dar sa iti ceri scuze pentru practici discutabile? Scuze poti sa ceri pentru abuzuri, pentru crime, dar pentru practici discutabile? Cum adica discutabile? Ele poate ca erau sau nu erau corecte, asta inseamna discutabile. Imaginile alea din celula aia in care astat Iulius Filip si in care povestea ce i s-a facut... Astea sunt discutabile? In raport cu legea comunista… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

