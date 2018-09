Stiri pe aceeasi tema

- Maiorul Laurentiu Cazan, cel care a coordonat interventia brutala a jandarmilor la protestul din Piata Victoriei, din 10 august, in urma careia au fost inregistrate peste 700 de plangeri penale, a fost imputernicit, miercuri, in functia de director general al Jandarmeriei Bucuresti. Cazan…

- Peste 60 de jandarmi spun ca au fost agresați la protest, iar plangerile lor sunt cercetate de Parchetul sectorului 1, intr-un singur dosar. De ce aveau jandarmii indicativele de pe caști acoperite, la protestele din 10 august. Explicațiile date de coordonatorul acțiunii De ce au fost batuți turiștii…

- Colonelul Catalin Paraschiv, șeful Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, a fost audiat la Parchet, in dosarul violențelor din Piața Victoriei, anunța Digi24. Paraschiv a refuzat sa spuna presei daca s-a dispus urmarirea penala impotriva sa, in condițiile in care potrivit unor surse citate…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat miercuri ca a fost audiata in calitate de martor la Parchetul General, sustinand ca ordinul pe care l-a semnat privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august "respecta in totalitate legislatia in vigoare". Speranta Cliseru a…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, se afla la Parchetul General pentru audieri in legatura cu violențele izbucnite pe 10 august in Piața Victoriei. Potrivit ministrului de Interne, ordinul de intervenție din seara zilei de 10 august a fost dat de Cliseru. Speranța Cliseru este audiata de procurorii…

- Jandarmeria Romana a publicat pe pagina de Facebook un nou film al protestului din 10 august din Piata Victoriei. In imaginile care reconstituie o succesiune a evenimentelor apar doar momentele cu manifestanti violenti. Filmul nu include nicio secventa cu momentele in care manifestantii pasnici au fost…

- Coordonatorul actiunii jandarmilor din Piata Victoriei, maiorul Laurentiu Cazan, a declarat joi, la TVR, ca prefectul Capitalei a fost prezent la fata locului de la ora 16:00, iar ordinul de interventie a fost semnat in jurul orei 20:00. Referitor la faptul ca procurorii militari au reclamat ca nu au…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, explica intr-un interviu la Romania TV ca Jandarmeria nu intervine violent la proteste, asa cum se intampla in alte tari civilizate, ci doar extrage din multime anumite persoane violente. Ordinul pentru orice interventie in forta o sa prefectul, mai spune…