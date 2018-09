Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum a declarat, antrenorul Ion Barbu nu a condus antrenamentul de astazi al SSC Farul Constanta, tehnicianul de 41 de ani precizand dupa esecul cu Metaloglobus Bucuresti ca este decis sa renunte la functie.In aceasta situatie, sedinta de pregatire a echipei din Liga a 2 a a fost coordonata de Viorel…

- FC Voluntari si Poli Iasi se intalnesc in etapa a 8-a a Ligii 1 Betano. Partida are loc azi, de la ora 18:00, si poate fi urmarita la Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. Meciul este in format livetext pe www.prosport.ro.

- CFR Cluj o infrunta acum pe Viitorul, intr-un duel din etapa a 7-a a Ligii 1. Partida a inceput la ora 18:30 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Eliminarea rușinoasa cu Dudelange nu a ramas fara repercusiuni in "Gruia". Doar 2-3.000 de fani au asistat la…

- Meciul de fotbal SSC Farul Constanta CS Balotesti, din etapa a cincea a Ligii a 2 a, se va disputa pe stadionul "Spartaldquo; din Techirghiol, fara spectatori, duminica, 2 septembrie, de la ora 11.00 in direct la Digi Sport 1 . Ieri, la arena din Techirghiol a fost prezenta o comisie de omologare, care…

- Cererea echipei de fotbal AS CS Farul Constanta de a evolua in sezonul 2018 2019 al Ligii a 4 a a judetului Constanta a fost acceptata, astazi, la sedinta de lucru a Asociatiei Judetene de Fotbal Constanta cu echipele din al patrulea esalon.AS CS Farul va inlocui in campionat echipa Unirea Topraisar,…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta evolueaza sambata, de la ora 13, in deplasare, contra celor de la UTA Arad, in cea de-a doua etapa a Ligii a ll-a. Partida va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1 si Telekom Sport.Etapa trecuta, SSC Farul a trecut de ASU Poli Timisoara cu 4-1, pe stadionul „Central”…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta va afla astazi ce program va avea in Liga a 2 a, cu ocazia tragerii la sorti in urma careia se va stabili calendarul competitional al editiei 2018 2019 a esalonului secund. Potrivit hotararii Comitetului de Urgenta a Federatiei Romane de Fotbal din data de 18 iulie…

- Fotbalistii de la SSC Farul Constanta, echipa nou promovata in Liga a 2 a, au incheiat astazi vacanta si s au reunit la stadionul "Farulldquo;. In absenta antrenorului principal Petre Grigoras si a secundului Marian Dinu, primul antrenament a fost condus de al doilea secund, Ion Barbu, alaturi de care…